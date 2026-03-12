Смажені карасі на пательні: як приготувати рибу без кісток (відео)

Карась вважається однією з найсмачніших річкових риб.

Її люблять за ніжний солодковитий смак, який особливо добре розкривається під час смаження. Крім того, ця риба є джерелом білка, корисних жирних кислот, фосфору та вітамінів групи B. Втім, у карасях багато дрібних кісток. Через це багато хто не готує цю рибу.

Насправді позбутися кісток у карасях дуже просто. Як розповіла в Instagram блогерка vivien_kab, секрет полягає у щільних надрізах на тушці, так званому карбуванні. Завдяки цьому дрібні кісточки під час смаження буквально руйнуються.

Як приготувати карасів без кісток

Перед приготуванням рибу потрібно добре очистити від луски, випатрати та промити холодною водою. Після цього обов’язково обсушити її паперовими рушниками.

Головний етап підготовки карасів — карбування. На боках кожної тушки потрібно зробити часті поперечні надрізи гострим ножем. Вони повинні бути досить глибокими та розташовуватися на відстані кількох міліметрів один від одного. Саме завдяки таким надрізам дрібні кісточки під час смаження стають майже непомітними.

Глибокі надрізи допоможуть дрібним кісткам буквально розчинитися. Скріншот: Instagram/vivien_kab

Смажити карасів краще на добре розігрітій пательні з достатньою кількістю олії. Не варто боятися жиру, бо риба візьме рівно стільки, скільки потрібно, а решта залишиться на пательні. Натомість завдяки високій температурі на рибі утвориться апетитна хрустка скоринка, а соковитість м’яса збережеться.

Покроковий рецепт смажених карасів

Інгредієнти:

2–3 карасі середнього розміру

4–5 ст. л. борошна

сіль

чорний мелений перець

рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Карасів очистіть від луски, випатрайте, добре промийте і обсушіть паперовими рушниками. На кожному боці риби зробіть щільні поперечні надрізи ножем — приблизно через кожні 3–5 мм. Натріть тушки сіллю та чорним перцем зовні і всередині. Обваляйте рибу в борошні, злегка струсивши надлишок. Розігрійте на пательні достатню кількість рослинної олії. Викладіть карасів у гарячу олію та смажте на середньому вогні приблизно 5–7 хвилин з одного боку. Переверніть рибу і смажте ще 5–6 хвилин до золотистої скоринки. Готових карасів викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Як і з чим подавати

Найкраще подавати карасів одразу після приготування. До такої риби добре підходить відварена або запечена картопля, картопляне пюре, свіжі овочі та зелень. Також карасів можна подавати з часточками лимона, щоб додати страві легку кислинку. Добрим доповненням стане простий овочевий салат або маринована цибуля.