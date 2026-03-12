Ніжний, як крем, і дуже поживний: пісний паштет з буряка та квасолі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Паштет із буряка та квасолі — це проста, корисна і дуже доступна страва, яка легко може замінити магазинні намазки.
Цей паштет готується з буряка в поєднанні з квасолею, горіхами, цибулею та морквою. Саме тому він виходить поживним і насиченим на смак.
Така закуска добре підходить як для звичайного, так і для пісного меню. Буряковий паштет чудово смакує з хлібом, тостами або як доповнення до картоплі чи каші. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram.
Інгредієнти:
- буряк відварений — 2 шт.
- квасоля відварена — 300 г
- цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- горіхи — 1 жменя
- часник — 3 зубчики
- олія — для смаження та подачі
- кунжут — за бажанням
- лимонний сік — за смаком
- спеції — за смаком
- сіль — 0,5 ч. л.
Щоб паштет мав більш насичений смак, буряк можна не відварювати, а запекти в духовці у фользі. Так він стане солодшим і ароматнішим. Горіхи підійдуть будь-які — волоські, мигдаль або кеш’ю. Попередньо трохи підсушіть їх на сухій сковороді, щоб додати страві глибшого смаку.
Спосіб приготування:
- Буряк очистіть та наріжте великими шматками. Покладіть у чашу блендера разом із часником та жменею горіхів.
- Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Розігрійте на сковороді трохи олії та обсмажте овочі до м’якості. Додайте відварену квасолю, перемішайте і прогрійте кілька хвилин.
- Перекладіть овочеву суміш у блендер до буряка. Додайте сіль, спеції. Подрібніть усе до однорідної, кремової консистенції. Якщо паштет виходить занадто густим, можна додати ложку оливкової олії або трохи води, в якій варилася квасоля.
- Готовий паштет перекладіть у тарілку або контейнер. Перед подачею полийте невеликою кількістю оливкової олії та посипте кунжутом.
Як і з чим подавати
Буряковий паштет найкраще смакує з підсушеним хлібом, тостами або хрусткими грінками. Його можна намазувати на багет, подавати з лавашем чи цільнозерновими хлібцями. В холодильнику такий паштет легко зберігається 2–3 дні, а його смак за цей час стає ще більш насиченим.