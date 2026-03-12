Ніжний, як крем, і дуже поживний: пісний паштет з буряка та квасолі (відео)

Паштет із буряка та квасолі — це проста, корисна і дуже доступна страва, яка легко може замінити магазинні намазки.

Цей паштет готується з буряка в поєднанні з квасолею, горіхами, цибулею та морквою. Саме тому він виходить поживним і насиченим на смак.

Така закуска добре підходить як для звичайного, так і для пісного меню. Буряковий паштет чудово смакує з хлібом, тостами або як доповнення до картоплі чи каші. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram.

Інгредієнти:

буряк відварений — 2 шт.

квасоля відварена — 300 г

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

горіхи — 1 жменя

часник — 3 зубчики

олія — для смаження та подачі

кунжут — за бажанням

лимонний сік — за смаком

спеції — за смаком

сіль — 0,5 ч. л.

Щоб паштет мав більш насичений смак, буряк можна не відварювати, а запекти в духовці у фользі. Так він стане солодшим і ароматнішим. Горіхи підійдуть будь-які — волоські, мигдаль або кеш’ю. Попередньо трохи підсушіть їх на сухій сковороді, щоб додати страві глибшого смаку.

Спосіб приготування:

Буряк очистіть та наріжте великими шматками. Покладіть у чашу блендера разом із часником та жменею горіхів. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Розігрійте на сковороді трохи олії та обсмажте овочі до м’якості. Додайте відварену квасолю, перемішайте і прогрійте кілька хвилин. Перекладіть овочеву суміш у блендер до буряка. Додайте сіль, спеції. Подрібніть усе до однорідної, кремової консистенції. Якщо паштет виходить занадто густим, можна додати ложку оливкової олії або трохи води, в якій варилася квасоля. Готовий паштет перекладіть у тарілку або контейнер. Перед подачею полийте невеликою кількістю оливкової олії та посипте кунжутом.

Як і з чим подавати

Буряковий паштет найкраще смакує з підсушеним хлібом, тостами або хрусткими грінками. Його можна намазувати на багет, подавати з лавашем чи цільнозерновими хлібцями. В холодильнику такий паштет легко зберігається 2–3 дні, а його смак за цей час стає ще більш насиченим.