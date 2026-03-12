Справжня знахідка для посту: приготуйте капусту за цим рецептом, і ви більше не захочете її тушкувати (відео)

Запечена капуста з соєвим соусом — проста, бюджетна та дуже смачна пісна страва, яку легко приготувати

Під час посту багато хто шукає прості та водночас поживні страви, які легко приготувати зі звичайних продуктів. Одним із таких варіантів є картопля по-селянськи. Проте, якщо хочеться чогось нового, спробуйте приготувати запечену капусту. Після тривалого запікання в духовці вона стає м’якою, ніжною і добре вбирає ароматну заправку на основі соєвого соусу, олії, лимонного соку та гірчиці.

Це чудовий варіант пісної закуски або гарніру. До того ж капуста — доступний овоч, багатий на клітковину та вітаміни, тому така страва виходить не лише смачною, а й корисною. Рецептом страви поділилася фудблогерка iren.lazun в Instagram.

Інгредієнти:

капуста — 1 качан (1,5–2 кг)

Для соусу:

соєвий соус — 100 мл

олія — 100 мл

лимонний сік — 50 мл

гірчиця в зернах — 50 г

часник — 1 головка

мед — 1 ч. л.

сіль — за смаком

чорний перець — за смаком

паприка — за смаком

Спосіб приготування:

Капусту очистіть від верхніх листків і розріжте на кілька великих частин. Якщо качан невеликий, достатньо поділити його на чотири частини. Великий качан краще нарізати на 6–8 шматків, залишаючи частину кочеріги, щоб листя не розпадалося під час запікання. Підготовлену капусту викладіть у рукав для запікання, щільно зав’яжіть і перекладіть у форму або на деко. Запікайте в духовці приблизно 1,5–2 години при температурі 200°C. За цей час овоч стане дуже м’яким і ніжним. Готову капусту дістаньте з духовки, дайте їй трохи охолонути, після чого наріжте на зручні шматочки та перекладіть у велику миску. Окремо приготуйте соус. Для цього змішайте соєвий соус, олію, лимонний сік, гірчицю в зернах і мед. Часник пропустіть через прес або дрібно натріть і додайте до соусу. Приправте суміш сіллю, чорним перцем і паприкою. Залийте теплу капусту соусом і акуратно перемішайте, щоб кожен шматочок добре просочився ароматною заправкою. Страву можна подавати одразу, але якщо дати їй трохи настоятися, смак стане ще більш насиченим.

Як і з чим подавати

Запечену капусту можна подавати як теплу, так і повністю охолоджену. Вона може бути і самостійною закускою або гарніром до круп чи пісних котлет. Також її можна подати з хрустким домашнім хлібом, лавашем або доповнити свіжою зеленню. Настоявшись у соусі, капуста стає ще ароматнішою, тому її краще готувати заздалегідь.