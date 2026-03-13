Готуються без м'яса, а смак - як у ресторані: з чим приготувати ароматні крокети (відео)

Цю страву можна їсти навіть під час посту

До посту можна приготувати безліч страв, зокрема класичну картоплю по-селянськи. Але сьогодні ми пропонуємо оригінальні крокети з рису та грибів – ароматну і ситну страву без м’яса, яка сподобається всій родині. Для приготування бажано обирати свіжі гриби та якісний рис – це впливає на смак і текстуру готових крокетів. Дрібні нюанси, такі як обсмажування цибулі до золотистого кольору або додавання невеликої кількості крохмалю, допоможуть отримати ніжну і щільну консистенцію начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати крокети з рисом та грибами

Інгредієнти:

рис – 250 г;

гриби (печериці або білі) – 150 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

спеції (італійські трави, паприка) – за смаком;

крохмаль – 2 ст. л. за потреби;

панірувальні сухарі – за потреби;

олія – 1 ст. л. для смаження;

Для кляру:

борошно – 3 ст. л.;

вода – 100 мл;

сіль, чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити рис до готовності та дати трохи охолонути. Дрібно нарізати гриби та цибулю, обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору. З’єднати рис з обсмаженими грибами і цибулею, додати сіль, перець, спеції та крохмаль, перемішати до однорідності. Приготувати кляр, змішавши борошно, воду, сіль і перець до однорідної консистенції. Сформувати кульки з рисової маси, занурити в кляр, потім обкачати в панірувальних сухарях. Обсмажити крокети у великій кількості олії до золотистої скоринки або запекти в духовці при 180°С близько 20 хвилин.

Як і з чим подавати

Крокети найкраще подавати гарячими, злегка прикрасивши свіжою зеленню або подаючи з легким соусом на основі томатів, гірчиці або рослинного йогурту. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими салатами або тушкованими овочами. Для святкового столу можна додати мікс з ароматних трав і подати на дерев’яній дошці – виглядає естетично та апетитно. Така страва стане не лише ситною, а й красиво виглядає на столі, залишаючи приємні враження у гостей.