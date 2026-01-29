Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт пасти у сирному соусі (відео)

Смачна та ситна страва

Паста — це універсальна страва італійської кухні, яка давно вийшла за межі класичних рецептів і має десятки інтерпретацій: від простої з томатами до вершкових варіантів з куркою та грибами. Саме поєднання пасти з ніжним соусом дозволяє розкрити смак кожного інгредієнта, але тут важливо не перевантажити страву зайвими текстурами. З власного досвіду скажу: найчастіша помилка — економія на якості пасти та соусу, адже паста з твердих сортів пшениці тримає форму й краще вбирає соус. Якщо обираєте томати, беріть стиглі та м’ясисті, а крем-сир — без зайвої кислинки, тоді соус буде збалансованим і оксамитовим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати пасту з сирним соусом

Інгредієнти:

паста твердих сортів – 200 г;

крем-сир – 1 шт.;

помідори великі – 4–5 шт.;

цибуля – 0,5 шт.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

прованські трави – за смаком;

сухий часник – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити пасту у підсоленій воді до стану al dente, зберігши трохи води від варіння. Нарізати помідори та цибулю, обсмажити їх під кришкою на середньому вогні до м’якості. Розім’яти овочі виделкою, додати крем-сир, спеції та добре перемішати до однорідного соусу. З’єднати пасту з соусом, за потреби додати трохи води від варіння для ідеальної консистенції.

Як і з чим подавати

Пасту найкраще подавати одразу після приготування, на теплих тарілках, щоб соус не втрачав кремову текстуру. Для подачі підійдуть свіжа зелень, тертий пармезан або інший витриманий сир, кілька крапель оливкової олії. Страва добре поєднується з легким зеленим салатом, запеченими овочами або грильованою куркою, якщо хочеться більш ситного варіанту. За бажанням можна додати соус песто або гостру олію чилі як акцент.

Цей рецепт — приклад того, як з мінімального набору інгредієнтів отримати насичений і сучасний смак, залишаючи простір для експериментів та авторських варіацій.