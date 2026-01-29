Мінімум зусиль — гарантований результат: рецепт лінивої запіканки з сиркової маси (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується легко — виходить смачно
Кисломолочний сир — це базовий продукт української кухні, з якого готують сирники, запіканки, налисники, вареники та десерти без випічки. Найчастіше саме сирники вважають класикою, але сьогодні ми пропонуємо ще простіший і не менш вдалий варіант — ніжну запіканку з готової сиркової маси. З власного досвіду раджу звертати увагу на склад сиркової маси: без зайвої вологи та різкої кислинки, інакше текстура вийде водянистою. Типова помилка — перепікання: запіканка має "схопитися", але залишатися кремовою всередині, а рецепт легко адаптувати, змінюючи добавки, жирність вершків або спосіб випікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати запіканку з сирної маси
Інгредієнти:
- сиркова маса – 600 г;
- яйця – 3 шт.;
- вершки – 100 г;
- цукор – за смаком;
- ваніль або ванільний цукор – за смаком;
- родзинки або ягоди – 80–100 г.
Спосіб приготування:
- Викласти сиркову масу в глибоку миску.
- Додати яйця, вершки, цукор і ваніль, ретельно перемішати до однорідної консистенції.
- Акуратно вмішати родзинки або ягоди, попередньо обсушені.
- Перекласти масу у форму, застелену пергаментом.
- Випікати при температурі 170–180 °C протягом 40–45 хвилин до легкої золотистої скоринки.
- Дати запіканці повністю охолонути, за бажанням витримати кілька годин у холодильнику перед подачею.
Як і з чим подавати
Запіканку найкраще подавати повністю охолодженою — так вона краще тримає форму і має більш насичений смак. Підійдуть сметана, грецький йогурт, ягідний соус, мед або домашнє варення. Для подачі можна прикрасити свіжими ягодами, цедрою лимона чи листям м’яти. Страва добре поєднується з кавою, чаєм або як легкий десерт після основної страви.
Ця запіканка — приклад того, як з мінімальних зусиль і простих інгредієнтів отримати універсальну страву для сніданку, десерту чи сімейного столу.