Мінімум зусиль — гарантований результат: рецепт лінивої запіканки з сиркової маси (відео)

Готується легко — виходить смачно

Кисломолочний сир — це базовий продукт української кухні, з якого готують сирники, запіканки, налисники, вареники та десерти без випічки. Найчастіше саме сирники вважають класикою, але сьогодні ми пропонуємо ще простіший і не менш вдалий варіант — ніжну запіканку з готової сиркової маси. З власного досвіду раджу звертати увагу на склад сиркової маси: без зайвої вологи та різкої кислинки, інакше текстура вийде водянистою. Типова помилка — перепікання: запіканка має "схопитися", але залишатися кремовою всередині, а рецепт легко адаптувати, змінюючи добавки, жирність вершків або спосіб випікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати запіканку з сирної маси

Інгредієнти:

сиркова маса – 600 г;

яйця – 3 шт.;

вершки – 100 г;

цукор – за смаком;

ваніль або ванільний цукор – за смаком;

родзинки або ягоди – 80–100 г.

Спосіб приготування:

Викласти сиркову масу в глибоку миску. Додати яйця, вершки, цукор і ваніль, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Акуратно вмішати родзинки або ягоди, попередньо обсушені. Перекласти масу у форму, застелену пергаментом. Випікати при температурі 170–180 °C протягом 40–45 хвилин до легкої золотистої скоринки. Дати запіканці повністю охолонути, за бажанням витримати кілька годин у холодильнику перед подачею.

Як і з чим подавати

Запіканку найкраще подавати повністю охолодженою — так вона краще тримає форму і має більш насичений смак. Підійдуть сметана, грецький йогурт, ягідний соус, мед або домашнє варення. Для подачі можна прикрасити свіжими ягодами, цедрою лимона чи листям м’яти. Страва добре поєднується з кавою, чаєм або як легкий десерт після основної страви.

Ця запіканка — приклад того, як з мінімальних зусиль і простих інгредієнтів отримати універсальну страву для сніданку, десерту чи сімейного столу.