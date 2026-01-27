Краще за "Мурашник": рецепт торта без випікання за 5 хвилин (відео)

Він ідеально підходить для свят, коли духовка зайнята основною стравою

Торт з крекера, вареного згущеного молока та крему з морозивом — це простий домашній десерт зі смаком з дитинства, який можна приготувати без випічки. На смак десерт виходить ніжний і водночас трохи хрумкий, він дуже схожий на класичний "Мурашник".

Рецептом десерту поділилася кулінарка Ольга Рябенко на своій сторінці в Instagram. Такий швидкий торт без випікання ідеально підійде для сімейного чаювання або коли потрібно приготувати смачний десерт із доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

Крекер (не солоний) — 300 г

Варене згущене молоко- 350 г

Вершки (33%) — 200 мл.

Морозиво пломбір — 150-200 г

Спосіб приготування:

Дістаньте морозиво з морозилки за 10-15 хвилин до початку — воно має стати м’яким, як густа сметана, але не перетворитися на воду. В окремій ємності збийте холодні вершки до м'яких піків. Потім поступово додайте варене згущене молоко та пломбір. У велику миску висипте крекер. Якщо печиво велике, можна розламати його навпіл. Залийте печиво кремом і обережно перемішайте лопаткою, щоб ним була вкрита кожна "печенька". Роз’ємну форму змастіть олією чи застеліть харчовою плівкою. Викладіть масу у форму, щільно утрамбуйте ложкою, щоб не було порожнеч. Накрийте зверху плівкою та поставте в холодильник мінімум на 8-10 годин (краще на ніч). Перед подачею зніміть форму, переверніть торт на блюдо і щедро присипте подрібненими смаженими горіхами.

Як та з чим подавати

Цей торт має насичений карамельно-вершковий смак. Краще подавати його охолодженим. Прикрасьте шматочок торту гілочкою м’яти, а для гурманів спробуйте посипати верхівку торта буквально кількома кристалами великої морської солі.