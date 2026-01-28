Готується легко, смачна — як у ресторані: хрумка картопля по-селянськи з часником (відео)

Ідеальний гарнір до будь-якого м'яса

Картоплю готують у найрізноманітніших варіаціях — її варять, смажать, тушкують і часто запікають разом із фаршем та овочами для ситної сімейної вечері. Але сьогодні пропонується зовсім інший формат — хрустка картопля по-селянськи з ароматними спеціями та золотистою скоринкою. Для ідеального результату важливо обирати картоплю з середнім або високим вмістом крохмалю та не переварювати її на першому етапі, інакше шматочки втратять форму. Такий спосіб легко адаптувати, змінюючи спеції, додаючи паприку, розмарин або гострий перець, щоб кожного разу отримувати новий смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

картопля – 4–5 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

спеції – за смаком;

часник – за бажанням;

олія – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Очистити картоплю або залишити в лушпинні, ретельно її вимивши. Розрізати кожну картоплину навпіл, а потім кожну половинку на 4–6 частин. Довести воду до кипіння. Закинути картоплю у киплячу воду та варити 8 хвилин. Відкинути картоплю на друшляк і дати повністю стекти воді. Додати сіль, перець, спеції, часник та олію. Ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий спеціями. Викласти картоплю в мультипіч або на деко. Запікати при 200 °C 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Картоплю по-селянськи найкраще подавати гарячою, одразу після запікання, щоб зберегти хрумку текстуру. Вона чудово поєднується з м’ясними стравами, куркою, котлетами або овочевими салатами. Для більш насиченого смаку можна подати її з часниковим, сметанним або сирним соусом.

Цей рецепт — простий спосіб перетворити звичайну картоплю на апетитну страву з яскравою скоринкою. Він легко адаптується до будь-якого меню і завжди викликає бажання взяти ще шматочок.