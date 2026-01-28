Забудьте про звичайні оладки: додайте один інгредієнт, і сніданок стане шедевром (відео)
За смаком ці оладки нагадують домашні пиріжки з яйцем та цибулею, але готуються втричі швидше
Багато хто готує оладки на сніданок, бо це проста, смачна та швидка у приготуванні страва. Проте якщо хочеться чогось нового, варто звернути увагу на солоні оладки із зеленою цибулею. Вони виходять пухкими, ароматними та ідеально підходять як для ранкової трапези, так і для легкої вечері.
Рецептом оладок на кефірі із зеленою цибулею поділилися на кулінарному порталі "Господинька". Тісто виходить ніжним і повітряним, а зелена цибуля додає приємної пікантності.
Як приготувати пухкі оладки із цибулею
Інгредієнти:
- яйця — 1–2 шт.;
- кефір теплий — 400 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 300–350 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та цукром. Влийте теплий кефір.
- Всипте соду саме в рідку суміш і перемішайте. Тепер поступово додавайте просіяне борошно. Тісто має бути густим, як жирна сметана, і важко сповзати з ложки.
- Дрібно наріжте цибулю, додайте її до тіста та обережно перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з достатньою кількістю олії. Викладайте оладки на відстані один від одного. Смажте 2–3 хвилини на середньому вогні під кришкою. Після перевертання смажте ще 1,5–2 хвилини, але вже без кришки.
Як та з чим подавати
Подавати оладки до столу теплими. Додайте на тарілку густу холодну сметану. Якщо хочеться чогось особливого, змішайте сметану з невеликою кількістю дрібно нарізаного кропу та пропущеним через прес зубчиком часнику. Також оладки із зеленою цибулею смакують у поєднанні зі шматочком слабосолоної сьомги або форелі.