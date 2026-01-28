Забудьте про звичайні оладки: додайте один інгредієнт, і сніданок стане шедевром (відео)

За смаком ці оладки нагадують домашні пиріжки з яйцем та цибулею, але готуються втричі швидше

Багато хто готує оладки на сніданок, бо це проста, смачна та швидка у приготуванні страва. Проте якщо хочеться чогось нового, варто звернути увагу на солоні оладки із зеленою цибулею. Вони виходять пухкими, ароматними та ідеально підходять як для ранкової трапези, так і для легкої вечері.

Рецептом оладок на кефірі із зеленою цибулею поділилися на кулінарному порталі "Господинька". Тісто виходить ніжним і повітряним, а зелена цибуля додає приємної пікантності.

Як приготувати пухкі оладки із цибулею

Інгредієнти:

яйця — 1–2 шт.;

кефір теплий — 400 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300–350 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та цукром. Влийте теплий кефір. Всипте соду саме в рідку суміш і перемішайте. Тепер поступово додавайте просіяне борошно. Тісто має бути густим, як жирна сметана, і важко сповзати з ложки. Дрібно наріжте цибулю, додайте її до тіста та обережно перемішайте. Розігрійте сковорідку з достатньою кількістю олії. Викладайте оладки на відстані один від одного. Смажте 2–3 хвилини на середньому вогні під кришкою. Після перевертання смажте ще 1,5–2 хвилини, але вже без кришки.

Як та з чим подавати

Подавати оладки до столу теплими. Додайте на тарілку густу холодну сметану. Якщо хочеться чогось особливого, змішайте сметану з невеликою кількістю дрібно нарізаного кропу та пропущеним через прес зубчиком часнику. Також оладки із зеленою цибулею смакують у поєднанні зі шматочком слабосолоної сьомги або форелі.