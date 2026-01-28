Всього десять хвилин - й ароматні оладки на столі: як їх приготувати з яблуком та медом (відео)
Швидка та смачна страва
З яблук готують десятки улюблених десертів — від пирогів і штруделів до класичної "Шарлотки", яку знають у кожній родині. Але сьогодні пропонуємо простішу й не менш смачну альтернативу — ніжні яблучні оладки, що готуються за лічені хвилини. Для ідеальної текстури важливо обирати тверді, ароматні яблука з легкою кислинкою та не переборщити з борошном, щоб тісто не стало "забитим". Саме натирання яблук у тісто, а не нарізання, робить оладки соковитими та м’якими всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- кефір 2,5% – 400 мл;
- борошно – 250–270 г;
- цукор – 100–150 г;
- розпушувач – 1,5 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- яблука – 4 шт.;
- олія або масло гхі – для смаження;
Спосіб приготування:
- Змішати борошно, розпушувач, сіль і цукор.
- Додати яйця та кефір, вимішати вінчиком до консистенції густої сметани.
- Очистити яблука, натерти їх на грубій тертці прямо в тісто, постійно перемішуючи.
- Перемішати масу до однорідності.
- Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії.
- Викладати тісто ложкою та смажити на невеликому вогні з обох боків до рум’яності.
Як і з чим подавати
Яблучні оладки найкраще смакують теплими, зі сметаною, натуральним йогуртом або медом. Їх можна прикрасити цукровою пудрою, карамелізованими яблуками чи жменею горіхів. Для більш святкового варіанту подайте з кулькою ванільного морозива або ягідним соусом.
Ці оладки — простий спосіб перетворити звичайні яблука на затишний домашній десерт. Вони швидко готуються, завжди вдаються і дарують відчуття тепла з першого шматочка.