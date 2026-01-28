Фаршировані бублики: рецепт простої страви, яку обожнювали у 90-х (відео)

Це ситна страва, яку легко приготувати на сковорідці без духовки

Фаршировані бублики з фаршем були справжнім хітом на святах у 90-х. Це такий собі "лінивий" варіант м'ясного пирога, де роль тіста виконує звичайна сушка. Цей рецепт із сушок, фаршу та молока не потребує духовки й готується з доступних інгредієнтів. Цю страву можна готувати не лише на свята, а і на вечерю чи перекус.

Як приготувати фаршировані бублики

Інгредієнти:

Бублики (сушка) — 250-300 г

М’ясний фарш — 400 г

Молоко — 300-500 мл.

Цибуля — 1 шт.

Яйця — 2-3 шт.

Сіль, чорний перець — до смаку

Олія для смаження.

Спосіб приготування:

Залийте бублики молоком на 5-10 хвилин. Постійно помішуйте та перевертайте. Бублики мають стати м’якими зовні, але залишатися пружними всередині. Натріть цибулю на дрібній тертці прямо у фарш. Додайте сіль та перець. Викладіть розм'яклі бублики на дошку. Щільно наповніть серединку кожного бублика фаршем, злегка утрамбовуючи пальцем, щоб начинка не випала. Збийте яйця з дрібкою солі. Кожен бублик повністю занурте в яйце. Обсмажуйте бублики на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки.

Як та з чим подавати

Якщо ви готуєте бублики для всієї сім'ї чи гостей, подавайте їх на великій дерев’яній дошці або пласкій тарілці. Викладіть бублики "гіркою" або по колу. У центр поставте піалу із томатним чи йогрутовим соусом. Додайте на тарілку мариновані корнішони або оливки.