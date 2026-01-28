Фаршировані бублики: рецепт простої страви, яку обожнювали у 90-х (відео)
-
-
Це ситна страва, яку легко приготувати на сковорідці без духовки
Фаршировані бублики з фаршем були справжнім хітом на святах у 90-х. Це такий собі "лінивий" варіант м'ясного пирога, де роль тіста виконує звичайна сушка. Цей рецепт із сушок, фаршу та молока не потребує духовки й готується з доступних інгредієнтів. Цю страву можна готувати не лише на свята, а і на вечерю чи перекус.
Як приготувати фаршировані бублики
Інгредієнти:
- Бублики (сушка) — 250-300 г
- М’ясний фарш — 400 г
- Молоко — 300-500 мл.
- Цибуля — 1 шт.
- Яйця — 2-3 шт.
- Сіль, чорний перець — до смаку
- Олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Залийте бублики молоком на 5-10 хвилин. Постійно помішуйте та перевертайте. Бублики мають стати м’якими зовні, але залишатися пружними всередині.
- Натріть цибулю на дрібній тертці прямо у фарш. Додайте сіль та перець.
- Викладіть розм'яклі бублики на дошку. Щільно наповніть серединку кожного бублика фаршем, злегка утрамбовуючи пальцем, щоб начинка не випала.
- Збийте яйця з дрібкою солі. Кожен бублик повністю занурте в яйце.
- Обсмажуйте бублики на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки.
Як та з чим подавати
Якщо ви готуєте бублики для всієї сім'ї чи гостей, подавайте їх на великій дерев’яній дошці або пласкій тарілці. Викладіть бублики "гіркою" або по колу. У центр поставте піалу із томатним чи йогрутовим соусом. Додайте на тарілку мариновані корнішони або оливки.