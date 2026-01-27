Налисники з сиром: ніжний сніданок або перекус, що тане в роті (відео)
Смачна та ситна страва
Кисломолочний сир — універсальний інгредієнт, з якого готують десерти, випічку, сирники та, звичайно, ніжні налисники. Ця страва має давні традиції в українській та східноєвропейській кухні і відома своєю ніжною текстурою та ситністю. Сьогодні пропонується класичний варіант налисників із кисломолочним сиром і сметаною, який легко приготувати вдома і адаптувати за власним смаком. Для найкращого результату обирайте свіжий сир із невисокою вологістю, якісне борошно та свіжі яйця — вони визначають текстуру тіста та ніжність начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати налисники з сиром
Інгредієнти:
Для млинців:
- молоко – 500 мл;
- вода – 500 мл;
- яйця (маленькі) – 2 шт.;
- борошно – 400 г;
- сіль – 1 ч.л.;
- цукор – 2 ч.л.;
- олія – 25 мл;
Для начинки:
- кисломолочний сир – 880 г;
- сметана – 140 г;
- цукор – 150 г;
- ванільний цукор – 1 п.;
Спосіб приготування:
- Змішати молоко і воду.
- У мисці збити яйця з цукром і сіллю вінчиком.
- Влити половину рідини, перемішати, всипати борошно і вимішати до однорідності.
- Додати решту рідини та олію, ще раз перемішати і залишити тісто в холодильнику на 1 годину.
- Перед смаженням добре перемішувати тісто черпаком, щоб складові не розшаровувалися.
- Смажити млинці на середньому вогні до легкого рум’янцю з обох сторін.
- Для начинки до кисломолочного сиру додати цукор, ванільний цукор та сметану, перебити блендером до однорідності.
- Викласти начинку на млинці та акуратно загорнути.
- Перед подачею можна підсмажити налисники на маслі гхі до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Налисники з сиром чудово смакують теплими, поданими зі сметаною або медом. Для більшої естетики можна присипати зверху цукровою пудрою, свіжими ягодами або м’ятою. Страва ідеально підходить для сніданку, бранчу або перекусу, а також гармонійно поєднується з фруктовими компотами або трав’яними чаями.
Налисники з кисломолочним сиром — це ніжна, ситна і ароматна страва, яку легко адаптувати під власний смак. Простота приготування та універсальність роблять їх чудовим варіантом для щоденного меню та святкових столів.