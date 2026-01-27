Налисники з сиром: ніжний сніданок або перекус, що тане в роті (відео)

Смачна та ситна страва

Кисломолочний сир — універсальний інгредієнт, з якого готують десерти, випічку, сирники та, звичайно, ніжні налисники. Ця страва має давні традиції в українській та східноєвропейській кухні і відома своєю ніжною текстурою та ситністю. Сьогодні пропонується класичний варіант налисників із кисломолочним сиром і сметаною, який легко приготувати вдома і адаптувати за власним смаком. Для найкращого результату обирайте свіжий сир із невисокою вологістю, якісне борошно та свіжі яйця — вони визначають текстуру тіста та ніжність начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати налисники з сиром

Інгредієнти:

Для млинців:

молоко – 500 мл;

вода – 500 мл;

яйця (маленькі) – 2 шт.;

борошно – 400 г;

сіль – 1 ч.л.;

цукор – 2 ч.л.;

олія – 25 мл;

Для начинки:

кисломолочний сир – 880 г;

сметана – 140 г;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 1 п.;

Спосіб приготування:

Змішати молоко і воду. У мисці збити яйця з цукром і сіллю вінчиком. Влити половину рідини, перемішати, всипати борошно і вимішати до однорідності. Додати решту рідини та олію, ще раз перемішати і залишити тісто в холодильнику на 1 годину. Перед смаженням добре перемішувати тісто черпаком, щоб складові не розшаровувалися. Смажити млинці на середньому вогні до легкого рум’янцю з обох сторін. Для начинки до кисломолочного сиру додати цукор, ванільний цукор та сметану, перебити блендером до однорідності. Викласти начинку на млинці та акуратно загорнути. Перед подачею можна підсмажити налисники на маслі гхі до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Налисники з сиром чудово смакують теплими, поданими зі сметаною або медом. Для більшої естетики можна присипати зверху цукровою пудрою, свіжими ягодами або м’ятою. Страва ідеально підходить для сніданку, бранчу або перекусу, а також гармонійно поєднується з фруктовими компотами або трав’яними чаями.

Налисники з кисломолочним сиром — це ніжна, ситна і ароматна страва, яку легко адаптувати під власний смак. Простота приготування та універсальність роблять їх чудовим варіантом для щоденного меню та святкових столів.