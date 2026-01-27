Ідея для смачної вечері: паста у вершково-томатному соусі, яку полюбить вся родина (відео)

Ніжна, ароматна страва, яку легко приготувати вдома за 30 хвилин

Паста у вершково-томатному соусі — це швидка та смачна вечеря, яку легко приготувати з доступних інгредієнтів. Вона чудово підходить для випадків, коли хочеться чогось ситного та простого у приготуванні.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking в Instagram. Якщо ви шукаєте простий рецепт макаронів у вершковому соусі, який смакує як у ресторані, то цей варіант точно вартий уваги.

Як приготувати макарони у вершково-томатному соусі

Інгредієнти:

макарони (будь-які твердих сортів) — 200 г

томатна паста — 1 ст.л.

цибуля — 1 шт. невелика

часник — 1-2 зубчика

цукор — 1/2 ч.л.

сіль за смаком

італійські трави — 1 ч.л.

чорний перець — 1/3 ч.л.

вершки — 250 мл (від 15% жирності)

сир — 50 г

зелень за смаком невеликий пучок

Спосіб приготування:

Відваріть макарони в добре підсоленій воді. Варіть на 1-2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Паста "дійде" вже безпосередньо в соусі. Залиште склянку води, у якій варилася паста для приготування соусу. Поки вариться паста, наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте її на суміші олії та вершкового масла. Коли цибуля стане прозорою, додайте подрібнений часник. Додайте томатну пасту, сіль та цукор. Обсмажуйте пасту 2-3 хвилини. Влийте вершки та додайте спеції. Постійно помішуйте вінчиком або лопаткою. Якщо соус здається занадто густим, додайте 50-70 мл води з-під макаронів. Тушкуйте на слабкому вогні до легкої густини. Перекладіть гарячу пасту в соус, додайте тертий сир та зелень. Перемішуйте, щоб сир добре розплавився.

Як та з чим подавати

Подавайте страву, поки вона ще гаряча. Вершкові соуси мають властивість швидко вбиратися в макарони. Якщо ви плануєте їсти пасту пізніше, тримайте соус і макарони окремо та з’єднуйте їх безпосередньо перед подачею, додавши трохи води або вершків при розігріванні. Посипте готову страву підсмаженими кедровими горішками або подрібненим фундуком.

До цієї пасти чудово підійде салат з руколи та черрі чи запечені овочі.