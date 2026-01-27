Ідея для смачної вечері: паста у вершково-томатному соусі, яку полюбить вся родина (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ніжна, ароматна страва, яку легко приготувати вдома за 30 хвилин
Паста у вершково-томатному соусі — це швидка та смачна вечеря, яку легко приготувати з доступних інгредієнтів. Вона чудово підходить для випадків, коли хочеться чогось ситного та простого у приготуванні.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking в Instagram. Якщо ви шукаєте простий рецепт макаронів у вершковому соусі, який смакує як у ресторані, то цей варіант точно вартий уваги.
Як приготувати макарони у вершково-томатному соусі
Інгредієнти:
- макарони (будь-які твердих сортів) — 200 г
- томатна паста — 1 ст.л.
- цибуля — 1 шт. невелика
- часник — 1-2 зубчика
- цукор — 1/2 ч.л.
- сіль за смаком
- італійські трави — 1 ч.л.
- чорний перець — 1/3 ч.л.
- вершки — 250 мл (від 15% жирності)
- сир — 50 г
- зелень за смаком невеликий пучок
Спосіб приготування:
- Відваріть макарони в добре підсоленій воді. Варіть на 1-2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Паста "дійде" вже безпосередньо в соусі. Залиште склянку води, у якій варилася паста для приготування соусу.
- Поки вариться паста, наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте її на суміші олії та вершкового масла. Коли цибуля стане прозорою, додайте подрібнений часник.
- Додайте томатну пасту, сіль та цукор. Обсмажуйте пасту 2-3 хвилини.
- Влийте вершки та додайте спеції. Постійно помішуйте вінчиком або лопаткою. Якщо соус здається занадто густим, додайте 50-70 мл води з-під макаронів. Тушкуйте на слабкому вогні до легкої густини.
- Перекладіть гарячу пасту в соус, додайте тертий сир та зелень. Перемішуйте, щоб сир добре розплавився.
Як та з чим подавати
Подавайте страву, поки вона ще гаряча. Вершкові соуси мають властивість швидко вбиратися в макарони. Якщо ви плануєте їсти пасту пізніше, тримайте соус і макарони окремо та з’єднуйте їх безпосередньо перед подачею, додавши трохи води або вершків при розігріванні. Посипте готову страву підсмаженими кедровими горішками або подрібненим фундуком.
До цієї пасти чудово підійде салат з руколи та черрі чи запечені овочі.