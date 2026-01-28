Смакує краще, ніж форшмак: проста ікра з оселедця, від якої неможливо відірватися (відео)

Лише за 5 на хвилин на столі буде смачна закуска для бутербродів

Фальш-ікра з оселедця — це проста й бюджетна холодна закуска, яка за смаком нагадує класичний форшмак, але готується ще швидше та з мінімального набору інгредієнтів. На смак вона виходить дуже ніжна і підходить як для щоденних перекусів, так и для фуршетів.

Як приготувати намазку з оселедця, показала блогерка _anna_sholkova_ на своїй сторінці в Instagram. Вона радить не використовувати блендер, бо закуска втратить свою текстуру.

Як приготувати закуску з оселедця

Інгредієнти:

Філе слабосоленого оселедця — 1 шт.

Плавлений сирок — 2 шт.

Морква відварена — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Спосіб приготування:

Пропускаємо оселедець, моркву та підморожені сирки через м’ясорубку. У перекручену масу додаємо м’яке вершкове масло. Якщо масло заморожене, теж пропускаємо його через м'ясорубку. Ретельно перемішуємо виделкою до однорідності.

Як та з чим подавати

Не подавайте ікру з оселедця одразу. Перекладіть її в скляну банку і поставте в холодильник мінімум на 2–3 години, щоб інгредієнти "подружилися". Така закуска найкраще смакує на скибці підсушеного житнього хліба або в пісочних тарталетках. Якщо хочете здивувати гостей — подайте ікру всередині половинок відварених білків яєць.