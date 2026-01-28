Смакує краще, ніж форшмак: проста ікра з оселедця, від якої неможливо відірватися (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Лише за 5 на хвилин на столі буде смачна закуска для бутербродів
Фальш-ікра з оселедця — це проста й бюджетна холодна закуска, яка за смаком нагадує класичний форшмак, але готується ще швидше та з мінімального набору інгредієнтів. На смак вона виходить дуже ніжна і підходить як для щоденних перекусів, так и для фуршетів.
Як приготувати намазку з оселедця, показала блогерка _anna_sholkova_ на своїй сторінці в Instagram. Вона радить не використовувати блендер, бо закуска втратить свою текстуру.
Як приготувати закуску з оселедця
Інгредієнти:
- Філе слабосоленого оселедця — 1 шт.
- Плавлений сирок — 2 шт.
- Морква відварена — 1 шт.
- Вершкове масло — 100 г
Спосіб приготування:
- Пропускаємо оселедець, моркву та підморожені сирки через м’ясорубку.
- У перекручену масу додаємо м’яке вершкове масло. Якщо масло заморожене, теж пропускаємо його через м'ясорубку.
- Ретельно перемішуємо виделкою до однорідності.
Як та з чим подавати
Не подавайте ікру з оселедця одразу. Перекладіть її в скляну банку і поставте в холодильник мінімум на 2–3 години, щоб інгредієнти "подружилися". Така закуска найкраще смакує на скибці підсушеного житнього хліба або в пісочних тарталетках. Якщо хочете здивувати гостей — подайте ікру всередині половинок відварених білків яєць.