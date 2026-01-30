Десерт із молока та шоколаду: виходить ніжний і готується без духовки

Цей рецепт — чудовий спосіб перетворити молоко на домашній пудинг, який сподобається і дітям, і дорослим

Якщо в холодильнику є молоко і дві плитки шоколаду, то з цих продуктів за лічені хвилини можна приготувати смачний десерт. За консистенцією він нагадує кремовий пудинг або домашню панна-коту.

Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось солоденького нашвидкуруч, а вмикати духовку немає бажання. Весь процес максимально простий: змішали, прогріли й залишили застигати. Такий десерт без випікання виходить дуже ніжним, не занадто приторним. Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Молоко — 1 л

Згущене молоко — 200 г

Кукурудзяний крохмаль — 150 г

Ванільний цукор — 1 пакетик

Вершкове масло (м'яке) — 20 г

Білий шоколад — 80 г

Глазур:

Вершки — 250 мл

Молочний шоколад — 100 г

Желатин — 10 г

Вода (для желатину) — 20 г

Спосіб приготування: