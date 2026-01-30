Десерт із молока та шоколаду: виходить ніжний і готується без духовки
Цей рецепт — чудовий спосіб перетворити молоко на домашній пудинг, який сподобається і дітям, і дорослим
Якщо в холодильнику є молоко і дві плитки шоколаду, то з цих продуктів за лічені хвилини можна приготувати смачний десерт. За консистенцією він нагадує кремовий пудинг або домашню панна-коту.
Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось солоденького нашвидкуруч, а вмикати духовку немає бажання. Весь процес максимально простий: змішали, прогріли й залишили застигати. Такий десерт без випікання виходить дуже ніжним, не занадто приторним. Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Молоко — 1 л
- Згущене молоко — 200 г
- Кукурудзяний крохмаль — 150 г
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Вершкове масло (м'яке) — 20 г
- Білий шоколад — 80 г
Глазур:
- Вершки — 250 мл
- Молочний шоколад — 100 г
- Желатин — 10 г
- Вода (для желатину) — 20 г
Спосіб приготування:
- У каструлю влийте молоко, додайте згущене молоко, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок.
- Поставте каструлю на вогонь. Постійно перемішуючи, дочекайтеся загустіння маси. Як тільки вона стане густою, зніміть з вогню.
- У гарячу масу додайте м'яке вершкове масло. Білий шоколад розтопіть на водяній бані та також влийте до загальної маси. Перемішайте все до однорідності.
- Перелийте отриману масу у форму, розрівняйте поверхню та поставте в холодильник до повного застигання.
- Для глазурі желатин залийте водою і залиште набухати, після чого розтопіть (у мікрохвильовці або на водяній бані, не доводячи до кипіння).
- У каструлю влийте вершки, додайте подрібнений молочний шоколад і прогрівайте, поки шоколад повністю не розчиниться.
- Зніміть вершки з вогню та влийте в них підготовлений желатин. Добре перемішайте.
- Дістаньте застиглий десерт із форми (можна перевернути на тарілку), залийте зверху шоколадною глазур'ю та поставте в холодильник ще на 10–15 хвилин для застигання верхнього шару.