Десерт із молока та шоколаду: виходить ніжний і готується без духовки

Наталя Граковська
Молочно-шоколадний десерт
Молочно-шоколадний десерт. Фото Згенеровано ШІ

Цей рецепт — чудовий спосіб перетворити молоко на домашній пудинг, який сподобається і дітям, і дорослим

Якщо в холодильнику є молоко і дві плитки шоколаду, то з цих продуктів за лічені хвилини можна приготувати смачний десерт. За консистенцією він нагадує кремовий пудинг або домашню панна-коту.

Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось солоденького нашвидкуруч, а вмикати духовку немає бажання. Весь процес максимально простий: змішали, прогріли й залишили застигати. Такий десерт без випікання виходить дуже ніжним, не занадто приторним. Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Молоко — 1 л
  • Згущене молоко — 200 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 150 г
  • Ванільний цукор — 1 пакетик
  • Вершкове масло (м'яке) — 20 г
  • Білий шоколад — 80 г

Глазур:

  • Вершки — 250 мл
  • Молочний шоколад — 100 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода (для желатину) — 20 г

Спосіб приготування:

  1. У каструлю влийте молоко, додайте згущене молоко, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок.
  2. Поставте каструлю на вогонь. Постійно перемішуючи, дочекайтеся загустіння маси. Як тільки вона стане густою, зніміть з вогню.
  3. У гарячу масу додайте м'яке вершкове масло. Білий шоколад розтопіть на водяній бані та також влийте до загальної маси. Перемішайте все до однорідності.
  4. Перелийте отриману масу у форму, розрівняйте поверхню та поставте в холодильник до повного застигання.
  5. Для глазурі желатин залийте водою і залиште набухати, після чого розтопіть (у мікрохвильовці або на водяній бані, не доводячи до кипіння).
  6. У каструлю влийте вершки, додайте подрібнений молочний шоколад і прогрівайте, поки шоколад повністю не розчиниться.
  7. Зніміть вершки з вогню та влийте в них підготовлений желатин. Добре перемішайте.
  8. Дістаньте застиглий десерт із форми (можна перевернути на тарілку), залийте зверху шоколадною глазур'ю та поставте в холодильник ще на 10–15 хвилин для застигання верхнього шару.
