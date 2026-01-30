Макароны по-американски: этот рецепт станет любимым с первой вилки (видео)
Эти макароны в насыщенном сырном соусе готовятся очень просто
Макароны выручают в те моменты, когда нужно приготовить что-то быстро, но при этом питательно. А если привычные вареные спагетти или рожки уже надоели, самое время разнообразить меню. Предлагаем обратиться к популярному американскому блюду — Мак энд чиз (Mac and cheese). Это макароны в насыщенном сырном соусе. Благодаря добавлению большого количества сыра чеддер блюдо имеет очень насыщенный вкус и хорошо утоляет голод.
Как приготовить Мак энд чиз показала у TikTok фудблогерка kimthefoodie. Рецепт очень простой. Главное — не дать сыру свернуться в соусе.
Как вкусно приготовить макароны с сыром
Ингредиенты:
- 250 г сухих макарон
- 1/4 стакана несоленого сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан жирных сливок
- 1 стакан молока
- 1/2 чайной ложки горчичного порошка
- 1/2 чайной ложки копченой паприки
- 3 стакана тертого сыра чеддер
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
- Тем временем в большой кастрюле или сковороде растопите масло на среднем огне и добавьте муку. Готовьте 2 минуты, часто помешивая.
- Добавьте в кастрюлю сливки, молоко, горчичный порошок и копчёную паприку. Взбивайте венчиком, пока соус не начнёт густеть.
- Снимите с огня и добавьте тёртый сыр. Помешивайте, пока сыр не расплавится и соус не станет бархатистым. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Добавьте варёные макароны в соус и перемешайте.
Как и с чем подавать
Подавайте Мак энд чиз сразу, пока соус ещё горячий и не загустел. По желанию сверху можно добавить ещё немного тёртого чеддера, щепотку копчёной паприки или свежемолотого перца. Идеальным дополнением к этим макаронам с сыром станет салат из свежих овощей и кусочек запечённого мяса.