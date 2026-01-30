Укр

Макароны по-американски: этот рецепт станет любимым с первой вилки (видео)

Наталья Граковская
Мак энд чиз — популярное американское блюдо
Эти макароны в насыщенном сырном соусе готовятся очень просто

Макароны выручают в те моменты, когда нужно приготовить что-то быстро, но при этом питательно. А если привычные вареные спагетти или рожки уже надоели, самое время разнообразить меню. Предлагаем обратиться к популярному американскому блюду — Мак энд чиз (Mac and cheese). Это макароны в насыщенном сырном соусе. Благодаря добавлению большого количества сыра чеддер блюдо имеет очень насыщенный вкус и хорошо утоляет голод.

Как приготовить Мак энд чиз показала у TikTok фудблогерка kimthefoodie. Рецепт очень простой. Главное — не дать сыру свернуться в соусе.

Как вкусно приготовить макароны с сыром

Ингредиенты:

  • 250 г сухих макарон
  • 1/4 стакана несоленого сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан жирных сливок
  • 1 стакан молока
  • 1/2 чайной ложки горчичного порошка
  • 1/2 чайной ложки копченой паприки
  • 3 стакана тертого сыра чеддер
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
  2. Тем временем в большой кастрюле или сковороде растопите масло на среднем огне и добавьте муку. Готовьте 2 минуты, часто помешивая.
  3. Добавьте в кастрюлю сливки, молоко, горчичный порошок и копчёную паприку. Взбивайте венчиком, пока соус не начнёт густеть.
  4. Снимите с огня и добавьте тёртый сыр. Помешивайте, пока сыр не расплавится и соус не станет бархатистым. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. Добавьте варёные макароны в соус и перемешайте.

Как и с чем подавать

Подавайте Мак энд чиз сразу, пока соус ещё горячий и не загустел. По желанию сверху можно добавить ещё немного тёртого чеддера, щепотку копчёной паприки или свежемолотого перца. Идеальным дополнением к этим макаронам с сыром станет салат из свежих овощей и кусочек запечённого мяса.

