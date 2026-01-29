Ситніше за м'ясо і зігріває зсередини: рецепт страви з сочевиці для найхолодніших днів

Коли на вулиці мороз, організму потрібно щось тепле, густе і ситне. Каррі з сочевиці відповідає всім цим вимогам

Сочевичний каррі — це проста і ситна вечеря, яку легко приготувати вдома. Червона сочевиця багата на рослинний білок, клітковину та залізо, швидко розварюється і не потребує замочування. В середньому вона готується всього 12–15 хвилин. Завдяки спеціям каррі, імбиру, томатам і кокосовому молоку страва виходить ароматною, зігріваючою і ідеально підходить для дуже холодних днів.

Рецептом цієї страви поділилися на порталі Pysznosci.

Як приготувати червону сочевицю смачно

Інгредієнти:

240 г червоної сочевиці

150 г рису басматі

1 цибулина

3 зубчики часнику

2 скибочки імбиру

2 моркви

2 чайні ложки оливкової олії

перець чилі

400 г консервованих томатів

200 г кокосового молока

чайна ложка каррі

1,5 склянки овочевого бульйону

3 столові ложки лимонного соку

жменя свіжої кінзи

2 дрібки солі

дрібка перцю.

Кокосове молоко в цьому рецепті можна замінити на жирні вершки, а кінзу — на петрушку. Щоб страва вийшла не пекуче гострою, обов'язково видаліть насіння чилі.

Спосіб приготування:

Приготуйте рис згідно з інструкцією на упаковці, злийте воду і відставте вбік. Дрібно наріжте цибулю, часник, імбир і кінзу. Моркву наріжте невеликими кубиками, а перець чилі — тонкими скибочками. У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву, часник, імбир і перець чилі. Готуйте близько 3 хвилин, поки овочі не стануть м'якими та ароматними. Додайте порошок каррі та трохи кінзи, потім додайте суху червону сочевицю і добре перемішайте. Влийте овочевий бульйон, накрийте каструлю кришкою і варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, поки сочевиця не стане м'якою. Якщо рідина занадто швидко випаровується, додайте трохи гарячої води. Додайте консервовані помідори та кокосове молоко і варіть ще кілька хвилин, поки каррі не набуде кремоподібної консистенції. На завершення приправте сіллю, перцем і лимонним соком.

Як і з чим подавати

Готувати каррі з сочевиці краще заздалегідь, ця страва стає насиченішою і смачнішою після того, як настоїться. Подавайте каррі гарячим, виклавши зверху на рис басматі. Обов'язково посипте свіжою зеленню і додайте часточку лимона поруч.

У холодильнику каррі зберігається до 3 днів. При охолодженні він сильно густішає, тому під час розігрівання додайте пару ложок води, щоб повернути йому потрібну консистенцію.