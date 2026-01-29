Ситніше за м'ясо і зігріває зсередини: рецепт страви з сочевиці для найхолодніших днів
Коли на вулиці мороз, організму потрібно щось тепле, густе і ситне. Каррі з сочевиці відповідає всім цим вимогам
Сочевичний каррі — це проста і ситна вечеря, яку легко приготувати вдома. Червона сочевиця багата на рослинний білок, клітковину та залізо, швидко розварюється і не потребує замочування. В середньому вона готується всього 12–15 хвилин. Завдяки спеціям каррі, імбиру, томатам і кокосовому молоку страва виходить ароматною, зігріваючою і ідеально підходить для дуже холодних днів.
Рецептом цієї страви поділилися на порталі Pysznosci.
Як приготувати червону сочевицю смачно
Інгредієнти:
- 240 г червоної сочевиці
- 150 г рису басматі
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 2 скибочки імбиру
- 2 моркви
- 2 чайні ложки оливкової олії
- перець чилі
- 400 г консервованих томатів
- 200 г кокосового молока
- чайна ложка каррі
- 1,5 склянки овочевого бульйону
- 3 столові ложки лимонного соку
- жменя свіжої кінзи
- 2 дрібки солі
- дрібка перцю.
Кокосове молоко в цьому рецепті можна замінити на жирні вершки, а кінзу — на петрушку. Щоб страва вийшла не пекуче гострою, обов'язково видаліть насіння чилі.
Спосіб приготування:
- Приготуйте рис згідно з інструкцією на упаковці, злийте воду і відставте вбік.
- Дрібно наріжте цибулю, часник, імбир і кінзу. Моркву наріжте невеликими кубиками, а перець чилі — тонкими скибочками.
- У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву, часник, імбир і перець чилі. Готуйте близько 3 хвилин, поки овочі не стануть м'якими та ароматними.
- Додайте порошок каррі та трохи кінзи, потім додайте суху червону сочевицю і добре перемішайте.
- Влийте овочевий бульйон, накрийте каструлю кришкою і варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, поки сочевиця не стане м'якою. Якщо рідина занадто швидко випаровується, додайте трохи гарячої води.
- Додайте консервовані помідори та кокосове молоко і варіть ще кілька хвилин, поки каррі не набуде кремоподібної консистенції.
- На завершення приправте сіллю, перцем і лимонним соком.
Як і з чим подавати
Готувати каррі з сочевиці краще заздалегідь, ця страва стає насиченішою і смачнішою після того, як настоїться. Подавайте каррі гарячим, виклавши зверху на рис басматі. Обов'язково посипте свіжою зеленню і додайте часточку лимона поруч.
У холодильнику каррі зберігається до 3 днів. При охолодженні він сильно густішає, тому під час розігрівання додайте пару ложок води, щоб повернути йому потрібну консистенцію.