Ресторанний смак з мінімуму інгредієнтів: ніжна намазка з хребтів червоної риби (відео)

Апетитна намазка

Червона риба — це не лише делікатес для святкових столів, але й універсальний інгредієнт для закусок, салатів і хрумких міні-слойок. Хоча свіжий лосось або форель можуть бути дорогими, намазка з хребтів риби дозволяє насолодитися її смаком без значних витрат. Важливо обирати свіжу або охолоджену рибу без неприємного запаху та з щільним м’ясом, тоді намазка буде ніжною й ароматною. Типова помилка — не запікати хребет до повної готовності: м’якоть має легко відділятися від кісток, але не пересушуватися; за бажанням крем-сир можна замінити на натуральний йогурт або м’який сир для легшого варіанту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna__zelenska_".

Як приготувати намазку з хребтів червоної риби

Інгредієнти:

хребет червоної риби – 1 шт.;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

вершковий крем-сир "Філадельфія" – 50–70 г;

Спосіб приготування:

Хребет риби гарно помити, просушити паперовими рушничками та викласти на деко. Запікати в духовці при температурі 180 °C приблизно 15 хвилин до готовності м’яса. Дати рибі трохи охолонути та акуратно відділити м’якоть від кісток. Додати до м’яса сіль, перець і крем-сир, ретельно перемішати до однорідності. Намазати готову суміш на хліб, тости або крекери та подавати.

Як і з чим подавати

Намазку найкраще подавати на свіжому хлібі, тостах або крекерах, прикрасивши свіжою зеленню, кільцями червоної цибулі або дрібно нарізаним огірком. Вона добре поєднується з легкими овочевими салатами, маринованими овочами або навіть скибочкою лимона для свіжості. Для більш святкової подачі можна оформити на маленьких тарталетках або хлібних канапках, доповнивши чорним перцем, дрібкою паприки чи каперсами.

Ця намазка з хребтів червоної риби — приклад того, як із простих і доступних інгредієнтів отримати делікатесний смак, який виглядає й смакує як у ресторані.