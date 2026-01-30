Якщо вчорашня гречка набридла - приготуйте гречаники: рецепт ситної страви (відео)
Смачна та ситна страва
Гречка — універсальна крупа, яку часто використовують як гарнір або основний інгредієнт у стравах із фаршем та овочами, наприклад у "Гречці по-панськи". Сьогодні пропонуємо варіант у вигляді гречаників із фаршем у томатній заливці, які виходять соковитими і ситними. Для приготування бажано обирати свіжу гречку без домішок та якісне м’ясо, щоб страва була ніжною. Цибуля і правильне запікання в духовці забезпечують аромат і текстуру, а кількість гречки можна коригувати під власний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати гречаники
Інгредієнти:
- гречка (суха) – 250 г;
- цибуля (велика) – 1 шт.;
- свинина або м’ясо на вибір – 1,3 кг;
- яйця – 2 шт.;
- олія – для смаження;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- борошно – для обкочування;
- томатна паста – 70 г;
- вода – 500 мл;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Перебрати та промити гречку, відварити в підсоленій воді до готовності, дати охолонути.
- Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості на невеликій кількості олії.
- М’ясо перекрутити на м’ясорубці, змішати у мисці з яйцями, обсмаженою цибулею, спеціями та охолодженою гречкою.
- Сформувати продовгуваті котлети, обкачати їх у борошні і обсмажити на сковороді до легкого рум’янцю з обох боків.
- Викласти гречаники у форму для запікання, розвести томатну пасту у воді, додати сіль і перець, залити гречаники.
- Запікати у розігрітій духовці до 200 °C до закипання соусу, накрити фольгою, зменшити температуру до 180 °C і запікати ще 40–50 хвилин.
- Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню.
Як і з чим подавати
Гречаники найкраще подавати гарячими, одразу після запікання, посипавши свіжою зеленню — петрушкою, кропом або базиліком. Вони добре поєднуються з легкими овочевими салатами, свіжими або маринованими овочами, а також із кисло-солодким соусом або йогуртовим дипом. Для більш ситної подачі можна додати картопляне пюре або легку овочеву запіканку. Страву можна оформити на великій тарілці порційно або подати у формі запікання прямо до столу.