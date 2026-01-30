Якщо вчорашня гречка набридла - приготуйте гречаники: рецепт ситної страви (відео)

Смачна та ситна страва

Гречка — універсальна крупа, яку часто використовують як гарнір або основний інгредієнт у стравах із фаршем та овочами, наприклад у "Гречці по-панськи". Сьогодні пропонуємо варіант у вигляді гречаників із фаршем у томатній заливці, які виходять соковитими і ситними. Для приготування бажано обирати свіжу гречку без домішок та якісне м’ясо, щоб страва була ніжною. Цибуля і правильне запікання в духовці забезпечують аромат і текстуру, а кількість гречки можна коригувати під власний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати гречаники

Інгредієнти:

гречка (суха) – 250 г;

цибуля (велика) – 1 шт.;

свинина або м’ясо на вибір – 1,3 кг;

яйця – 2 шт.;

олія – для смаження;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

борошно – для обкочування;

томатна паста – 70 г;

вода – 500 мл;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Перебрати та промити гречку, відварити в підсоленій воді до готовності, дати охолонути. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості на невеликій кількості олії. М’ясо перекрутити на м’ясорубці, змішати у мисці з яйцями, обсмаженою цибулею, спеціями та охолодженою гречкою. Сформувати продовгуваті котлети, обкачати їх у борошні і обсмажити на сковороді до легкого рум’янцю з обох боків. Викласти гречаники у форму для запікання, розвести томатну пасту у воді, додати сіль і перець, залити гречаники. Запікати у розігрітій духовці до 200 °C до закипання соусу, накрити фольгою, зменшити температуру до 180 °C і запікати ще 40–50 хвилин. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Гречаники найкраще подавати гарячими, одразу після запікання, посипавши свіжою зеленню — петрушкою, кропом або базиліком. Вони добре поєднуються з легкими овочевими салатами, свіжими або маринованими овочами, а також із кисло-солодким соусом або йогуртовим дипом. Для більш ситної подачі можна додати картопляне пюре або легку овочеву запіканку. Страву можна оформити на великій тарілці порційно або подати у формі запікання прямо до столу.