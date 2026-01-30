Рус

Якщо вчорашня гречка набридла - приготуйте гречаники: рецепт ситної страви (відео)

Марія Швець
Смачні гречаники
Смачні гречаники

Смачна та ситна страва

Гречка — універсальна крупа, яку часто використовують як гарнір або основний інгредієнт у стравах із фаршем та овочами, наприклад у "Гречці по-панськи". Сьогодні пропонуємо варіант у вигляді гречаників із фаршем у томатній заливці, які виходять соковитими і ситними. Для приготування бажано обирати свіжу гречку без домішок та якісне м’ясо, щоб страва була ніжною. Цибуля і правильне запікання в духовці забезпечують аромат і текстуру, а кількість гречки можна коригувати під власний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати гречаники

Інгредієнти:

  • гречка (суха) – 250 г;
  • цибуля (велика) – 1 шт.;
  • свинина або м’ясо на вибір – 1,3 кг;
  • яйця – 2 шт.;
  • олія – для смаження;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • борошно – для обкочування;
  • томатна паста – 70 г;
  • вода – 500 мл;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Перебрати та промити гречку, відварити в підсоленій воді до готовності, дати охолонути.
  2. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості на невеликій кількості олії.
  3. М’ясо перекрутити на м’ясорубці, змішати у мисці з яйцями, обсмаженою цибулею, спеціями та охолодженою гречкою.
  4. Сформувати продовгуваті котлети, обкачати їх у борошні і обсмажити на сковороді до легкого рум’янцю з обох боків.
  5. Викласти гречаники у форму для запікання, розвести томатну пасту у воді, додати сіль і перець, залити гречаники.
  6. Запікати у розігрітій духовці до 200 °C до закипання соусу, накрити фольгою, зменшити температуру до 180 °C і запікати ще 40–50 хвилин.
  7. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Гречаники найкраще подавати гарячими, одразу після запікання, посипавши свіжою зеленню — петрушкою, кропом або базиліком. Вони добре поєднуються з легкими овочевими салатами, свіжими або маринованими овочами, а також із кисло-солодким соусом або йогуртовим дипом. Для більш ситної подачі можна додати картопляне пюре або легку овочеву запіканку. Страву можна оформити на великій тарілці порційно або подати у формі запікання прямо до столу.

#Вечеря #Готуємо вдома #Гречаники