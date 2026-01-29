Ця хитрість із пергаментом змінить усе: як смачно приготувати хек у томатному соусі (відео)

Дешева риба може бути вишуканою стравою

Тушкований хек з овочами — це проста та дуже смачна домашня страва. У томатному соусі риба виходить ніжною, соковитою та ароматною. Хек варто включати в раціон частіше, бо він багатий на білок, йод і фосфор. Ця риба легко засвоюється та має мінімум кісток.

Хек у томаті готується з простих інгредієнтів і не потребує духовки — усе робиться на плиті за 30–40 хвилин. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Вкусные советы".

Як приготувати хека

У цьому рецепті хек потрібно готувати на пергаменті. Завдяки цьому риба залишиться соковитою і не розвалиться. До того ж риба не прилипне до сковороди та не залишить на ній стійкого запаху.

Інгредієнти:

хек або минтай — 1 кг

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

сушені помідори — 1 ч. л.

приправа для риби — 1 ч. л.

томатна паста — 1 ст. л.

сіль — до смаку

вода — 200 мл.

лавровий лист — 1–2 шт.

оцет 9% — 1 ст. л.

олія — для приготування

Спосіб приготування:

Рибу очистіть, видаліть чорну плівку всередині черевця, щоб не гірчила, і наріжте шматками по 4-5 см. На суху або ледь змащену олією сковороду вистеліть пергамент, викладіть рибу, посоліть і накрийте другим листом. Готуйте 15 хвилин на невеликому вогні. Риба вийде не смаженою, а ніби припущеною у власному соку. На іншій сковороді обсмажте цибулю півкільцями та натерту моркву. Додайте до овочів томатну пасту, сушені помідори та спеції. Прогрійте все разом 2 хвилини. Влийте воду. Викладіть рибу (разом із соком, що виділився на пергамент) у соус. Тушкуйте під кришкою 15–20 хвилин. За 2 хвилини до вимкнення вогню додайте оцет.

Як і з чим подавати

Хек під маринадом ідеально смакує з картопляним пюре або розсипчастим рисом. Проте цю рибу можна подавати до столу і на хрустких грінках. Натріть хліб часником, покладіть невеликий шматочок риби без кісток і трохи маринаду зверху.