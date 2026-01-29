Тісто вимішувати не доведеться: цю ліниву піцу з лаваша приготує навіть дитина (відео)

Просто пальчики оближеш!

Лаваш — це тонкий бездріжджовий хліб кавказького походження, який давно став універсальною основою для швидких закусок, рулетів і запіканок, зокрема популярних рулетиків з червоною рибою. Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший і більш ситний варіант — ліниву рол-піцу, яка готується без тіста та довгого замішування. З практики раджу обирати свіжий, еластичний лаваш без тріщин, інакше він буде ламатися під час скручування. Ще один нюанс — не переборщити з соусом: надлишок кетчупу чи майонезу зробить рулет надто вологим і сир не проплавиться рівномірно, а начинку завжди можна змінювати під настрій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати піцу з лаваша

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт.;

ковбаса – 200 г;

твердий сир – 200 г;

кетчуп – 3–4 ст. л.;

майонез – за бажанням.

Спосіб приготування:

Змастити лаваш рівномірним шаром кетчупу, за бажанням додати трохи майонезу. Натерти сир, нарізати ковбасу та рівномірно розподілити начинку по лавашу. Скрутити лаваш у щільний рулет і нарізати порційними шматочками. Викласти рулетики у форму, зверху посипати залишками сиру. Запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 15 хвилин до розплавлення сиру і рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Рол-піцу краще подавати гарячою, одразу після духовки, щоб сир тягнувся, а лаваш залишався хрумким по краях. Для подачі підійдуть свіжі овочі, зелень, соус на основі йогурту або томатний дип. Закуску зручно подавати як аперитив, на фуршет або як швидку вечерю разом із легким салатом. За бажанням можна доповнити страву маринованими огірками або оливками.

Лінива рол-піца — це вдалий приклад того, як із простих продуктів і мінімального часу отримати страву, що завжди виручає та легко адаптується під будь-який смак.