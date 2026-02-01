Забытый хит 60-х: как приготовить салат "Днестр" (видео)
Вкусная закуска, которая легко заменит ужин
Салат "Днестр" – вкусная закуска, основными ингредиентами которой являются капуста, колбаса и горошек. Считается, что в 1960-х годах "Днестр" придумал шеф-повар одноименного ресторана в Черновцах. Благодаря доступности ингредиентов и простоте приготовления этот салат стал популярен и в домашней кухне.
Как приготовить салат "Днестр"
Ингредиенты:
- Капуста
- Колбаса сервелат или "Краковская" — 150 г
- Горошек — 1 банка
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту максимально тонкой соломкой, посыпьте щепоткой соли и слегка прижмите руками.
- Колбасу нарежьте длинной тонкой соломкой, как и капусту.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Слейте всю жидкость из горошка и добавьте его к овощам.
- Поперчите, заправьте салат майонезом и перемешайте.
По желанию в салат можно добавить нарезанный соломкой свежий огурец и лук.
Как и с чем подавать
Салат вкуснее всего сразу после приготовления. Благодаря горошку и колбасе он довольно сытный, поэтому может быть самостоятельным ужином. Также этот салат можно подавать к запеченному картофелю по-селянски или дерунам. Не менее вкусным он будет в сочетании с гречневой или другой кашей.