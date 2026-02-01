Забытый хит 60-х: как приготовить салат "Днестр" (видео)

Вкусная закуска, которая легко заменит ужин

Салат "Днестр" – вкусная закуска, основными ингредиентами которой являются капуста, колбаса и горошек. Считается, что в 1960-х годах "Днестр" придумал шеф-повар одноименного ресторана в Черновцах. Благодаря доступности ингредиентов и простоте приготовления этот салат стал популярен и в домашней кухне.

Как приготовить салат "Днестр"

Ингредиенты:

Капуста

Колбаса сервелат или "Краковская" — 150 г

Горошек — 1 банка

Чеснок — 1-2 зубчика

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте капусту максимально тонкой соломкой, посыпьте щепоткой соли и слегка прижмите руками. Колбасу нарежьте длинной тонкой соломкой, как и капусту. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Слейте всю жидкость из горошка и добавьте его к овощам. Поперчите, заправьте салат майонезом и перемешайте.

По желанию в салат можно добавить нарезанный соломкой свежий огурец и лук.

Как и с чем подавать

Салат вкуснее всего сразу после приготовления. Благодаря горошку и колбасе он довольно сытный, поэтому может быть самостоятельным ужином. Также этот салат можно подавать к запеченному картофелю по-селянски или дерунам. Не менее вкусным он будет в сочетании с гречневой или другой кашей.