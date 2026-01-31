Готується за лічені хвилини — смакує на мільйон: лінивий шоколадно-банановий пиріг на сковорідці (відео)

Просто пальчики оближеш!

На сковорідці можна приготувати не лише млинці, але й смачний пиріг, який за текстурою не поступається духовці. Такий спосіб випікання особливо популярний у домашній кухні, коли немає духовки або хочеться швидкого результату без зайвого нагріву кухні. Шоколадно-банановий пиріг на сковороді — це сучасна інтерпретація перевернутих пирогів, подібних до французького тарт татен. Варто обирати стиглі, але не переспілі банани та якісне какао без цукру — саме вони формують глибокий смак і аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати шоколадний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

цукор – 3 ст. л.;

вершкове масло – 40 г;

банани – 3 шт.;

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 8 г;

молоко – 150 мл;

соняшникова олія – 50 мл;

борошно – 150 г;

розпушувач – 10 г;

какао – 1,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

Розтопити цукор на сухій сковороді до стану карамелі, додати вершкове масло і перемішати. Нарізати банани кружальцями та викласти щільним шаром у карамель. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої маси. Додати молоко та олію, перемішати до однорідності. Всипати борошно, розпушувач і какао, замішати гладке тісто без грудочок. Вилити тісто поверх бананів, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні 30–35 хвилин.

Як і з чим подавати

Пиріг найкраще подавати теплим, перевернувши його бананами догори для ефектної подачі. Добре поєднується з кулькою ванільного морозива, сметаною або грецьким йогуртом. Для прикрашання можна додати тертий шоколад, горіхи або свіжу м’яту, а як напій ідеально підійде кава або какао.

Цей рецепт легко адаптувати: банани можна замінити грушами або яблуками, а какао — подрібненим чорним шоколадом. Пиріг на сковороді — це простий спосіб отримати домашню випічку навіть у найскромніших умовах, без втрати смаку й аромату.