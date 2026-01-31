Готується за лічені хвилини — смакує на мільйон: лінивий шоколадно-банановий пиріг на сковорідці (відео)
-
-
Просто пальчики оближеш!
На сковорідці можна приготувати не лише млинці, але й смачний пиріг, який за текстурою не поступається духовці. Такий спосіб випікання особливо популярний у домашній кухні, коли немає духовки або хочеться швидкого результату без зайвого нагріву кухні. Шоколадно-банановий пиріг на сковороді — це сучасна інтерпретація перевернутих пирогів, подібних до французького тарт татен. Варто обирати стиглі, але не переспілі банани та якісне какао без цукру — саме вони формують глибокий смак і аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати шоколадний пиріг на сковороді
Інгредієнти:
- цукор – 3 ст. л.;
- вершкове масло – 40 г;
- банани – 3 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- ванільний цукор – 8 г;
- молоко – 150 мл;
- соняшникова олія – 50 мл;
- борошно – 150 г;
- розпушувач – 10 г;
- какао – 1,5 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Розтопити цукор на сухій сковороді до стану карамелі, додати вершкове масло і перемішати.
- Нарізати банани кружальцями та викласти щільним шаром у карамель.
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої маси.
- Додати молоко та олію, перемішати до однорідності.
- Всипати борошно, розпушувач і какао, замішати гладке тісто без грудочок.
- Вилити тісто поверх бананів, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні 30–35 хвилин.
Як і з чим подавати
Пиріг найкраще подавати теплим, перевернувши його бананами догори для ефектної подачі. Добре поєднується з кулькою ванільного морозива, сметаною або грецьким йогуртом. Для прикрашання можна додати тертий шоколад, горіхи або свіжу м’яту, а як напій ідеально підійде кава або какао.
Цей рецепт легко адаптувати: банани можна замінити грушами або яблуками, а какао — подрібненим чорним шоколадом. Пиріг на сковороді — це простий спосіб отримати домашню випічку навіть у найскромніших умовах, без втрати смаку й аромату.