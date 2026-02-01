Без розкочування тіста та випічки: цей трендовий торт ви приготуєте за десять хвилин (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 705
Зараз під час відключення світла десерти без випічки особливо актуальні, адже вони не потребують духовки й складної техніки, а результат все одно виглядає святково.
Зокрема можна приготувати сирник без випічки — сучасну інтерпретацію класичного українського десерту, але у швидкому форматі. Ворто використовувати саме холодні вершки та якісний крем-сир без кислинки, інакше крем не зб’ється або буде рідким. Типова помилка — брати занадто сухе печиво або економити на шоколаді, бо саме вони формують баланс текстур і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати торт без випічки
Інгредієнти:
- галетне печиво з какао – 250 г;
- крем-сир – 180 г;
- вершки 30–33% – 200 мл;
- цукрова пудра – 100 г;
- шоколад – 100 г;
Спосіб приготування:
- Збити холодні вершки з крем-сиром і цукровою пудрою до густого стійкого крему.
- Викласти шар печива на дно форми, змастити кремом.
- Чергово повторювати шари печива і крему до завершення інгредієнтів.
- Розтопити шоколад на водяній бані та полити верх торта.
- Поставити торт у холодильник мінімум на 6 годин або на ніч для стабілізації.
Як і з чим подавати
Такий сирник найкраще подавати добре охолодженим, нарізаючи гострим ножем, змоченим у гарячій воді. Його можна прикрасити ягодами, горіхами або кокосовою стружкою. До подачі пасує кава, чай або гарячий шоколад, а для більш святкового варіанту торт можна доповнити ягідним соусом чи карамеллю.
Цей рецепт легко адаптувати: замість какао-печива використати ванільне, додати у крем банан, полуницю або арахісову пасту. Сирник без випічки — це універсальний десерт, який рятує і в побуті, і для гостей, не вимагаючи ні духовки, ні кулінарного досвіду.