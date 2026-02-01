Рус

Без розкочування тіста та випічки: цей трендовий торт ви приготуєте за десять хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
705
Торт без випічки
Торт без випічки. Фото instagram.com

Зараз під час відключення світла десерти без випічки особливо актуальні, адже вони не потребують духовки й складної техніки, а результат все одно виглядає святково.

Зокрема можна приготувати сирник без випічки — сучасну інтерпретацію класичного українського десерту, але у швидкому форматі. Ворто використовувати саме холодні вершки та якісний крем-сир без кислинки, інакше крем не зб’ється або буде рідким. Типова помилка — брати занадто сухе печиво або економити на шоколаді, бо саме вони формують баланс текстур і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати торт без випічки

Інгредієнти:

  • галетне печиво з какао – 250 г;
  • крем-сир – 180 г;
  • вершки 30–33% – 200 мл;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • шоколад – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Збити холодні вершки з крем-сиром і цукровою пудрою до густого стійкого крему.
  2. Викласти шар печива на дно форми, змастити кремом.
  3. Чергово повторювати шари печива і крему до завершення інгредієнтів.
  4. Розтопити шоколад на водяній бані та полити верх торта.
  5. Поставити торт у холодильник мінімум на 6 годин або на ніч для стабілізації.

Як і з чим подавати

Такий сирник найкраще подавати добре охолодженим, нарізаючи гострим ножем, змоченим у гарячій воді. Його можна прикрасити ягодами, горіхами або кокосовою стружкою. До подачі пасує кава, чай або гарячий шоколад, а для більш святкового варіанту торт можна доповнити ягідним соусом чи карамеллю.

Цей рецепт легко адаптувати: замість какао-печива використати ванільне, додати у крем банан, полуницю або арахісову пасту. Сирник без випічки — це універсальний десерт, який рятує і в побуті, і для гостей, не вимагаючи ні духовки, ні кулінарного досвіду.

Теги:
#Випічка #Десерт #Готуємо вдома