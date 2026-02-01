Без розкочування тіста та випічки: цей трендовий торт ви приготуєте за десять хвилин (відео)

Зараз під час відключення світла десерти без випічки особливо актуальні, адже вони не потребують духовки й складної техніки, а результат все одно виглядає святково.

Зокрема можна приготувати сирник без випічки — сучасну інтерпретацію класичного українського десерту, але у швидкому форматі. Ворто використовувати саме холодні вершки та якісний крем-сир без кислинки, інакше крем не зб’ється або буде рідким. Типова помилка — брати занадто сухе печиво або економити на шоколаді, бо саме вони формують баланс текстур і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати торт без випічки

Інгредієнти:

галетне печиво з какао – 250 г;

крем-сир – 180 г;

вершки 30–33% – 200 мл;

цукрова пудра – 100 г;

шоколад – 100 г;

Спосіб приготування:

Збити холодні вершки з крем-сиром і цукровою пудрою до густого стійкого крему. Викласти шар печива на дно форми, змастити кремом. Чергово повторювати шари печива і крему до завершення інгредієнтів. Розтопити шоколад на водяній бані та полити верх торта. Поставити торт у холодильник мінімум на 6 годин або на ніч для стабілізації.

Як і з чим подавати

Такий сирник найкраще подавати добре охолодженим, нарізаючи гострим ножем, змоченим у гарячій воді. Його можна прикрасити ягодами, горіхами або кокосовою стружкою. До подачі пасує кава, чай або гарячий шоколад, а для більш святкового варіанту торт можна доповнити ягідним соусом чи карамеллю.

Цей рецепт легко адаптувати: замість какао-печива використати ванільне, додати у крем банан, полуницю або арахісову пасту. Сирник без випічки — це універсальний десерт, який рятує і в побуті, і для гостей, не вимагаючи ні духовки, ні кулінарного досвіду.