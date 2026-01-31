Можна їсти хоч щодня: корисний гуакамоле з авокадо за дві хвилини (відео)
Авокадо — це тропічний фрукт із Мексики, який цінують за ніжну маслянисту текстуру та високий вміст корисних жирів.
З нього готують усе: від соусів до популярного тосту з авокадо та яйцем. Найвідоміша страва на його основі — гуакамоле, класичний мексиканський соус, який спочатку подавали до кукурудзяних коржів та м’яса. Головне — правильно вибрати авокадо, воно має бути м’яким при легкому натисканні, але не переспілим і без темних плям усередині. Типова помилка — подрібнювати гуакамоле в блендері: соус має бути з легкою текстурою, а не перетворюватися на пюре. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати гуакамоле
Інгредієнти:
- авокадо – 2 шт.;
- томати – 1–2 шт.;
- синя цибулька – 0,5 шт.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сік лимону – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Розрізати авокадо, вийняти кісточку та ложкою дістати м’якоть.
- Розім’яти авокадо виделкою до стану грубого пюре.
- Дрібно нарізати томати та цибулю, додати до авокадо.
- Влити лимонний сік та оливкову олію, посолити й поперчити.
- Акуратно перемішати до однорідної, але текстурної маси.
Як і з чим подавати
Гуакамоле найкраще подавати свіжим, одразу після приготування, з тостами, начосом або хрусткими грінками. Він чудово доповнює страви з яйцями, куркою, рибою або може слугувати соусом до буріто і кесадильї. Для яскравішого смаку можна додати кінзу, часник або трохи чилі, а для більш ситної версії — подрібнений тунець чи яйце.
Гуакамоле — це той соус, який одночасно простий, корисний і універсальний. Його легко адаптувати під свій смак, змінюючи пропорції або додаючи улюблені інгредієнти, і саме тому він давно став частиною сучасної здорової кухні.