Можна їсти хоч щодня: корисний гуакамоле з авокадо за дві хвилини (відео)

Авокадо — це тропічний фрукт із Мексики, який цінують за ніжну маслянисту текстуру та високий вміст корисних жирів.

З нього готують усе: від соусів до популярного тосту з авокадо та яйцем. Найвідоміша страва на його основі — гуакамоле, класичний мексиканський соус, який спочатку подавали до кукурудзяних коржів та м’яса. Головне — правильно вибрати авокадо, воно має бути м’яким при легкому натисканні, але не переспілим і без темних плям усередині. Типова помилка — подрібнювати гуакамоле в блендері: соус має бути з легкою текстурою, а не перетворюватися на пюре. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати гуакамоле

Інгредієнти:

авокадо – 2 шт.;

томати – 1–2 шт.;

синя цибулька – 0,5 шт.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сік лимону – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Розрізати авокадо, вийняти кісточку та ложкою дістати м’якоть. Розім’яти авокадо виделкою до стану грубого пюре. Дрібно нарізати томати та цибулю, додати до авокадо. Влити лимонний сік та оливкову олію, посолити й поперчити. Акуратно перемішати до однорідної, але текстурної маси.

Як і з чим подавати

Гуакамоле найкраще подавати свіжим, одразу після приготування, з тостами, начосом або хрусткими грінками. Він чудово доповнює страви з яйцями, куркою, рибою або може слугувати соусом до буріто і кесадильї. Для яскравішого смаку можна додати кінзу, часник або трохи чилі, а для більш ситної версії — подрібнений тунець чи яйце.

Гуакамоле — це той соус, який одночасно простий, корисний і універсальний. Його легко адаптувати під свій смак, змінюючи пропорції або додаючи улюблені інгредієнти, і саме тому він давно став частиною сучасної здорової кухні.