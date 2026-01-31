Рус

Можна їсти хоч щодня: корисний гуакамоле з авокадо за дві хвилини (відео)

Марія Швець
Читать на русском
Смачне гуакамоле
Смачне гуакамоле. Фото instagram.com

Авокадо — це тропічний фрукт із Мексики, який цінують за ніжну маслянисту текстуру та високий вміст корисних жирів.

З нього готують усе: від соусів до популярного тосту з авокадо та яйцем. Найвідоміша страва на його основі — гуакамоле, класичний мексиканський соус, який спочатку подавали до кукурудзяних коржів та м’яса. Головне — правильно вибрати авокадо, воно має бути м’яким при легкому натисканні, але не переспілим і без темних плям усередині. Типова помилка — подрібнювати гуакамоле в блендері: соус має бути з легкою текстурою, а не перетворюватися на пюре. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати гуакамоле

Інгредієнти:

  • авокадо – 2 шт.;
  • томати – 1–2 шт.;
  • синя цибулька – 0,5 шт.;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • сік лимону – 1 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розрізати авокадо, вийняти кісточку та ложкою дістати м’якоть.
  2. Розім’яти авокадо виделкою до стану грубого пюре.
  3. Дрібно нарізати томати та цибулю, додати до авокадо.
  4. Влити лимонний сік та оливкову олію, посолити й поперчити.
  5. Акуратно перемішати до однорідної, але текстурної маси.

Як і з чим подавати

Гуакамоле найкраще подавати свіжим, одразу після приготування, з тостами, начосом або хрусткими грінками. Він чудово доповнює страви з яйцями, куркою, рибою або може слугувати соусом до буріто і кесадильї. Для яскравішого смаку можна додати кінзу, часник або трохи чилі, а для більш ситної версії — подрібнений тунець чи яйце.

Гуакамоле — це той соус, який одночасно простий, корисний і універсальний. Його легко адаптувати під свій смак, змінюючи пропорції або додаючи улюблені інгредієнти, і саме тому він давно став частиною сучасної здорової кухні.

Теги:
#Авокадо #Закуска #Готуємо вдома #Гуакамоле