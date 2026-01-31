Хрумкі трубочки з лаваша та сосисок: швидка страва, яка рятує, коли немає часу (відео)

Смачна та швидка страва

З лаваша готують безліч швидких страв — від рулетів і запіканок до популярної закуски з червоною рибою та огірком, яка давно стала хітом фуршетів. Лаваш — це близькосхідний хліб, що завдяки нейтральному смаку легко адаптується до будь-яких начинок і форматів. У цьому рецепті я використовую його для "ледачих" сосисок у тісті — ідеального варіанту, коли хочеться чогось ситного без мороки з дріжджовим тістом. Головний секрет — брати тонкий, еластичний лаваш без тріщин і якісні сосиски з високим вмістом м’яса, інакше страва вийде сухою або "порожньою" на смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати трубочки з лаваша з сосискою

Інгредієнти:

сосиски – 6 шт.;

твердий сир – 120 г;

лаваш – 2 листи;

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 100 г.

Спосіб приготування:

Нарізати лаваш смужками за шириною сосиски. Натерти сир на дрібній тертці та викласти його вздовж смужки лаваша. Загорнути сосиску разом із сиром у лаваш щільним рулетом. Збити яйце виделкою, обмокнути рулети в яйце, потім у сухарі. Обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки або запекти в духовці при 190 °C 15 хвилин.

Як і з чим подавати

Ліниві сосиски в тісті найкраще подавати гарячими, поки сир тягнеться і скоринка хрумка. Для подачі підійдуть соуси: кетчуп, гірчиця, сирний або часниковий соус. Страву можна доповнити свіжими овочами, салатом із капусти або маринованими огірками, а для святкового столу нарізати рулети на невеликі шматочки й подати як гарячу закуску.

Цей рецепт легко змінювати під свій смак: замість твердого сиру використати моцарелу, додати зелень, бекон або навіть корейську моркву. Це універсальна страва, яка підходить і для швидкого сніданку, і для домашньої вечірки без зайвих клопотів.