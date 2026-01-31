Смак дитинства "з родзинкою": як приготувати шоколадний тертий пиріг (відео)

Готується просто та виходить дуже смачним

Тертий пиріг — це один із найпростіших і водночас найулюбленіших домашніх десертів, смак якого знайомий багатьом ще з дитинства, а зі смаками можна безкінечно гратися. Класично його готують із пісочного тіста та солодкої начинки, і саме в цій простоті криється його універсальність. Сьогодні ми пропонуємо варіант із кисломолочним сиром — ніжний, збалансований і не надто солодкий. Такий пиріг має слов’янське походження і часто зустрічається в українській та польській домашній кухні, де його готують як швидкий десерт "до чаю". Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати шоколадний тертий пиріг з сиром

Для ідеальної текстури важливо використовувати холодне вершкове масло — саме воно дає ту саму крихку структуру після натирання. Сир краще обирати не надто вологий і без кислинки, інакше начинка може "плисти" і втратити форму. Типова помилка — додавати забагато борошна: тісто має бути круте, але не сухе, щоб легко натиралося. Якщо хочеться більш вираженого смаку, частину цукру можна замінити тростинним або додати цедру лимона до начинки.

Інгредієнти:

вершкове масло – 180 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 5 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

борошно – 4 склянки;

розпушувач – 1 ч. л.;

Для начинки:

кисломолочний сир – 700 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 1 склянка;

ванільний цукор – 1 пакетик;

родзинки – за бажанням.

Спосіб приготування:

Замісити круте тісто з масла, яєць, цукру, сметани, борошна та розпушувача. Розділити тісто на дві частини та покласти в морозильну камеру на 1,5–2 години. Змішати сир, яйце, цукор, ванільний цукор та родзинки до однорідності. Натерти одну частину тіста на велику тертку у форму, викласти начинку і накрити другою натертою частиною. Випікати при температурі 180 °C 40–45 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Тертий пиріг найкраще подавати злегка охолодженим, щоб начинка стабілізувалася і легко різалася на акуратні шматки. Його можна посипати цукровою пудрою, подати з ягодами або кулькою ванільного морозива. Добре поєднується з чаєм, кавою або какао, а для святкової подачі можна додати ягідний соус чи домашній карамельний сироп.

Цей рецепт легко адаптувати під свій смак: замість сиру використати повидло, яблучну начинку або шоколадний крем. Тертий пиріг — саме той десерт, який завжди виходить і ніколи не набридає, навіть у найпростішому виконанні.