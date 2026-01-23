Справжній домашній бігос: тушкована капуста, м’ясо і ковбаски — смак, від якого важко відірватися (відео)

Смачна закуска

Капуста — це один із найпоширеніших і корисних овочів, який використовують у салатах, тушкованих стравах та для квашення. Квашена капуста додає стравам насичений смак і аромат, а також багата на вітаміни і пробіотики. Сьогодні пропонуємо приготувати бігос — традиційну польсько-литовську страву, яка поєднує квашену капусту, м’ясо та овочі, створюючи насичений і ситний обід. Для кращого результату варто обирати щільну капусту без пошкоджень, свіже м’ясо та якісні ковбаски; експериментувати можна з грибами, різними видами м’яса або додати трохи вина для більш глибокого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати смачну тушковану капусту

Інгредієнти:

сушені гриби — 15 г;

окріп — 250 мл;

квашена капуста — 1 кг;

томатна паста — 50 г;

м’ясо (вирізка) — 500 г;

копчені ковбаски — 80 г;

морква — 250 г;

цибуля — 250 г;

олія — 50 мл;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

Залити сушені гриби окропом і залишити на 30 хвилин. У розігрітій олії на високій сковорідці або гусятниці обсмажити порізане м’ясо до золотистого кольору. Додати порізану цибулю, обсмажувати 5 хвилин, потім додати натерту моркву і обсмажувати ще кілька хвилин. Додати гриби з водою, в якій вони замочувалися, тушкувати до готовності м’яса. Додати томатну пасту, копчені ковбаски та промиту квашену капусту, перемішати. Тушкувати під кришкою на середньому вогні до бажаної м’якості капусти, час від часу помішуючи.

Як і з чим подавати

Бігос подають гарячим, прямо з каструлі або на тарілці. Для подачі красиво викласти у глибоку тарілку, прикрасити свіжою зеленню та кількома шматочками ковбасок. Він добре поєднується з картопляним пюре, вареною картоплею або житнім хлібом. Також можна подавати як основну страву для сімейного обіду або на святковий стіл у холодні місяці.

Бігос з квашеної капусти — це ароматна, ситна і поживна страва, яка зігріває в холодну пору року. Він поєднує насичений смак квашеної капусти, м’яса та овочів, створюючи справжню кулінарну насолоду. Простота приготування та можливість варіювати інгредієнти роблять його незамінним у домашній кухні.