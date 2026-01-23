Справжній домашній бігос: тушкована капуста, м’ясо і ковбаски — смак, від якого важко відірватися (відео)
Смачна закуска
Капуста — це один із найпоширеніших і корисних овочів, який використовують у салатах, тушкованих стравах та для квашення. Квашена капуста додає стравам насичений смак і аромат, а також багата на вітаміни і пробіотики. Сьогодні пропонуємо приготувати бігос — традиційну польсько-литовську страву, яка поєднує квашену капусту, м’ясо та овочі, створюючи насичений і ситний обід. Для кращого результату варто обирати щільну капусту без пошкоджень, свіже м’ясо та якісні ковбаски; експериментувати можна з грибами, різними видами м’яса або додати трохи вина для більш глибокого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати смачну тушковану капусту
Інгредієнти:
- сушені гриби — 15 г;
- окріп — 250 мл;
- квашена капуста — 1 кг;
- томатна паста — 50 г;
- м’ясо (вирізка) — 500 г;
- копчені ковбаски — 80 г;
- морква — 250 г;
- цибуля — 250 г;
- олія — 50 мл;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- паприка — 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Залити сушені гриби окропом і залишити на 30 хвилин.
- У розігрітій олії на високій сковорідці або гусятниці обсмажити порізане м’ясо до золотистого кольору.
- Додати порізану цибулю, обсмажувати 5 хвилин, потім додати натерту моркву і обсмажувати ще кілька хвилин.
- Додати гриби з водою, в якій вони замочувалися, тушкувати до готовності м’яса.
- Додати томатну пасту, копчені ковбаски та промиту квашену капусту, перемішати.
- Тушкувати під кришкою на середньому вогні до бажаної м’якості капусти, час від часу помішуючи.
Як і з чим подавати
Бігос подають гарячим, прямо з каструлі або на тарілці. Для подачі красиво викласти у глибоку тарілку, прикрасити свіжою зеленню та кількома шматочками ковбасок. Він добре поєднується з картопляним пюре, вареною картоплею або житнім хлібом. Також можна подавати як основну страву для сімейного обіду або на святковий стіл у холодні місяці.
Бігос з квашеної капусти — це ароматна, ситна і поживна страва, яка зігріває в холодну пору року. Він поєднує насичений смак квашеної капусти, м’яса та овочів, створюючи справжню кулінарну насолоду. Простота приготування та можливість варіювати інгредієнти роблять його незамінним у домашній кухні.