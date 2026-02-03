Замість обридлих бутербродів: гарячі рулетики з лаваша, від яких неможливо відірватися (відео)

Ці рулетики готуються з простих продуктів і на смак нагадують піцу

Страви з лаваша — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати смачну та ситну закуску. Вони виручають у будні або у випадку якщо завітають несподівані гості. Рулетики з лаваша з ковбасою та сиром готуються буквально за кілька хвилин, виходять рум’яними зовні й ніжними всередині. На смак вони чимось схожі на піцу, особливо якщо додати дрібку сушеного орегано або базиліку в начинку. Рецептом цієї закуски поділилися в кулінарному блозі mariiam_foodblog.

Як приготувати гарячу закуску з лаваша

Інгредієнти:

Лаваш — 1 лист

Ковбаса варена — 200-300 г

Твердий сир — 150-200 г

Болгарський перець — 1/2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Кетчуп — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Натріть ковбасу та сир на великій тертці. Перець наріжте дуже дрібним кубиком. У мисці з’єднайте натерті продукти, додайте майонез і кетчуп. Ретельно перемішайте. Рівномірно розподіліть масу по всьому листу лаваша, залишаючи 2-3 см від одного краю вільними. Щільно закрутіть у рулет. Залиште рулет на 10 хвилин перед нарізанням, щоб лаваш трохи зволожився від соусу і став еластичним. Розріжте рулет на порційні шматочки завширшки 2-3 см. Кожен шматочок занурте у збите яйце. Обсмажуйте на розігрітій пательні з невеликою кількістю олії по 2 хвилини з кожного боку на середньому вогні.

Як та з чим подавати

Подавайте закуску з лаваша та ковбаси гарячою. До страви можна додати кетчуп, сметанно-часниковий або гірчично-медовий соус. Найкращим гарніром до рулетиків з лаваша будуть свіжі овочі. Викладіть закуску на тарілку з листям салату та помідорами чи огірками, за бажанням збризніть овочі оливковою олією та соком лимона.