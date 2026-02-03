Хрумкі рулети з куркою з лаваша: сніданок, який заряджає енергією на весь день (відео)

Смачний перекус або сніданок

Лаваш — універсальний інгредієнт, з якого можна готувати не лише традиційні піти та закуски, а й швидкі домашні страви, наприклад, ліниву піцу чи рулети. Сьогодні ми пропонуємо приготувати хрумкі рулети з куркою та овочами, які підходять і для сніданку, і для перекусу на цілий день. Для найкращого результату обирайте свіжий лаваш без сухих країв, ніжне куряче філе та соковиті овочі — це вплине на текстуру та аромат рулетів. Варіанти начинки можна змінювати за смаком: додавати гриби, болгарський перець різного кольору, зелень або різні сорти твердого сиру, а грецький йогурт можна замінити на майонез або сметану для більш ніжного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати трубочки з лаваша

Інгредієнти:

лаваш вірменський — 2 шт.;

куряче філе відварене — 1 шт.;

перець солодкий червоний — ½ шт.;

перець солодкий жовтий — ½ шт.;

цибуля порей або ріпчаста — ½ шт.;

печериці — 150 г;

сир твердий — 100 г;

цибуля зелена — 1 пучок;

кукурудза консервована — 2–3 ст. л.;

йогурт грецький — 3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

часник сухий — за смаком;

олія — для смаження;

Спосіб приготування:

Нагріти на сковороді трохи олії. Додати нарізані печериці, цибулю та солодкий перець, обсмажити до м’якості, солити та перчити. Зняти з вогню та перекласти овочі у миску. Додати куряче філе, розділене виделкою на волокна. Всипати натертий сир, дрібно нарізану зелену цибулю та кукурудзу. Заправити грецьким йогуртом і гірчицею в зернах, додати сіль, перець та сухий часник. Добре перемішати начинку. Лаваш нарізати смужками, викласти начинку та згорнути рулетами. Обсмажити рулети з усіх боків на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Рулети найсмачніші гарячими, щойно зі сковороди — вони хрумкі зовні і ніжні всередині. Подавати можна з салатом зі свіжих овочів, легким йогуртовим соусом або томатним соусом. Для святкового столу рулети красиво викласти на широкому блюді, прикрасивши гілочками зелені та кільцями болгарського перцю. Ця страва стане улюбленою як на щодень, так і для гостей, а також відмінно підходить для пікніка чи перекусу на роботі.