Бюджетно і по-домашньому: салат з курячою печінкою за 30 хвилин (відео)
Куряча печінка — це корисний субпродукт, багатий на білок, вітаміни A, B12, залізо та мінерали.
З неї зазвичай готують тушковану печінку з вершками, паштети або начинку для пирогів. Але сьогодні ми пропонуємо смачний та яскравий салат, у якому печінка поєднується з овочами, яйцями та сиром, створюючи ніжну текстуру та насичений смак. Для найкращого результату обирайте свіжу печінку світло-коричневого відтінку, без темних плям та неприємного запаху, а овочі — свіжі та щільні, щоб салат був соковитим і ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати печінковий салат
Інгредієнти:
- куряча печінка – 650 г;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 1 велика або 2 середні;
- мариновані огірки – 4–5 шт.;
- варені яйця – 5 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- майонез – за смаком;
- сіль, перець – за смаком;
- зелень – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Промити печінку, прибрати зайве і залити водою, довести до кипіння.
- Варити на маленькому вогні під кришкою 20 хвилин, знімаючи піну.
- Охолоджену печінку натерти на велику тертку.
- На сковороді обсмажити цибулю кубиками та моркву на великій тертці до м’якості.
- Формувати салат шарами у формі або кільці: перший шар — печінка + майонезна сіточка; другий — засмажка з овочів; третій — мариновані огірки; четвертий — натерті варені яйця + майонез.
- Повторити шари та зверху викласти натертий твердий сир.
- Охолодити перед подачею 15–20 хвилин.
Як і з чим подавати
Салат подавайте охолодженим, можна формувати шарами у скляній або роз’ємній формі для святкового столу. Для прикраси підійде зелень, кільця огірків чи скибочки томатів. Він чудово поєднується з хлібом, тостами або легкими гарнірами, а також стане відмінною закускою до вина чи легких алкогольних коктейлів. Навіть у повсякденному меню цей салат виглядає ефектно та апетитно.