Бюджетно і по-домашньому: салат з курячою печінкою за 30 хвилин (відео)

Куряча печінка — це корисний субпродукт, багатий на білок, вітаміни A, B12, залізо та мінерали.

З неї зазвичай готують тушковану печінку з вершками, паштети або начинку для пирогів. Але сьогодні ми пропонуємо смачний та яскравий салат, у якому печінка поєднується з овочами, яйцями та сиром, створюючи ніжну текстуру та насичений смак. Для найкращого результату обирайте свіжу печінку світло-коричневого відтінку, без темних плям та неприємного запаху, а овочі — свіжі та щільні, щоб салат був соковитим і ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати печінковий салат

Інгредієнти:

куряча печінка – 650 г;

цибуля – 2 шт.;

морква – 1 велика або 2 середні;

мариновані огірки – 4–5 шт.;

варені яйця – 5 шт.;

твердий сир – 100 г;

майонез – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

зелень – за бажанням.

Спосіб приготування:

Промити печінку, прибрати зайве і залити водою, довести до кипіння. Варити на маленькому вогні під кришкою 20 хвилин, знімаючи піну. Охолоджену печінку натерти на велику тертку. На сковороді обсмажити цибулю кубиками та моркву на великій тертці до м’якості. Формувати салат шарами у формі або кільці: перший шар — печінка + майонезна сіточка; другий — засмажка з овочів; третій — мариновані огірки; четвертий — натерті варені яйця + майонез. Повторити шари та зверху викласти натертий твердий сир. Охолодити перед подачею 15–20 хвилин.

Як і з чим подавати

Салат подавайте охолодженим, можна формувати шарами у скляній або роз’ємній формі для святкового столу. Для прикраси підійде зелень, кільця огірків чи скибочки томатів. Він чудово поєднується з хлібом, тостами або легкими гарнірами, а також стане відмінною закускою до вина чи легких алкогольних коктейлів. Навіть у повсякденному меню цей салат виглядає ефектно та апетитно.