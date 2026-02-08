Замість молока додайте цей інгредієнт: млинці вийдуть фантастично ажурними
Лайфхак для млинців з дірочками
Вже скоро Масниця, а отже саме час шукати перевірені рецепти смачних млинців. Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на молоці, які підходять і для солодких, і для солоних начинок. Якщо ж ви не плануєте завертати начинку, приготуйте ніжні ажурні млинці. Для цього знадобиться мінеральна вода.
Як повідомляють "Добрі новини", достатньо додати в тісто трохи мінералки, і млинці виходять з апетитними дірочками, не рвуться та легко знімаються зі сковороди.
Як приготувати млинці на газованій воді
Чому лайфхак з газованою водою працює
Газована мінеральна вода містить вуглекислий газ, який створює в тісті дрібні бульбашки. Саме вони формують ажурну структуру та дірочки. Крім того, така вода робить тісто легшим і еластичнішим, тому млинці не рвуться, легко перевертаються й залишаються м’якими навіть після охолодження.
Інгредієнти:
- Борошно — 5–6 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Мінеральна вода сильно газована — 1,5 склянки
- Олія — 1,5 ст. л.
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця збийте з дрібкою солі до легкої піни. Для цього підійде як звичайний вінчик, так і кухонний комбайн. Поступово влийте мінеральну воду, не припиняючи збивати масу. Чим сильніша газованість, тим більш повітряним буде тісто, а млинці — мереживними.
- Всипайте просіяне борошно невеликими порціями. Тісто може здатися занадто рідким, але не хвилюйтеся — після короткого відпочинку воно набуде правильної консистенції.
- Добре перемішайте тісто, щоб не залишилося грудочок, додайте рослинну олію й ще раз перемішайте. Залиште тісто на 10–15 хвилин "відпочити".
- Сковорідку добре розігрійте та злегка змастіть олією. Випікайте млинці з кожного боку до рум’яної скоринки.
- Готові млинці складайте стопкою на тарілку, за бажанням змащуючи кожен шматочком вершкового масла.
Подавайте млинці з улюбленими додатками — варенням, сметаною, медом або шоколадно-горіховою пастою. Смачного!