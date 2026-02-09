На роботу чи у школу на перекус: ці солоні мафіни ви приготуєте за 15 хвилин (відео)

Смачний та ситний перекус

На перекус можна приготувати різноманітні швидкі та ситні страви, зокрема хрумкі рулети з куркою з лаваша. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати солоні мафіни без борошна — легку, поживну альтернативу звичним перекусам. Для максимальної свіжості та насиченого смаку важливо обирати якісні інгредієнти: свіже яйце, копчене філе без зайвої рідини та жирний сир. У процесі приготування варто звертати увагу на текстуру: сир не повинен бути сухим, а філе — нарізане рівномірними кубиками, щоб мафіни пропеклися рівномірно. Рецепт допускає варіації: замість копченого філе можна використовувати відварене куряче або індичку, а зелень — будь-яку на ваш смак, від кропу до петрушки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorenko_pp".

Як приготувати мафіни з куркою та сиром

Інгредієнти:

яйця — 4 шт;

копчене філе — 400 г;

сир — 150 г;

зелень — за смаком;

сіль — 1 ч. л.;

перець — за смаком;

паприка — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати копчене філе кубиками та дрібно порізати зелень. Натерти сир на великій тертці. Збити яйця з сіллю, перцем і паприкою до однорідності. Змішати яйця з сиром, філе та зелень до рівномірного розподілу інгредієнтів. Розкласти суміш по силіконових або паперових формочках для мафінів. Випікати у розігрітій духовці при 180°C 30 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Мафіни найкраще подавати теплими, зі свіжою зеленню або маленькою порцією легкого соусу, наприклад йогуртового або гірчичного. Вони відмінно поєднуються з салатом зі свіжих овочів, а також можуть стати частиною бранчу разом із м’яким сиром та хрустким хлібом. Для подачі можна прикрасити верхівку дрібно нарізаною петрушкою чи кропом і трохи посипати паприкою для яскравого кольору.

Ці солоні мафіни без борошна — швидкий та ситний перекус, який легко адаптувати під власні смакові вподобання. Вони ідеально підходять для сніданку, перекусу на роботі або у школі, а завдяки простим замінам інгредієнтів можна експериментувати із різними смаками та текстурами.