Без замішування тіста і зайвої метушні: ліниві хачапурі, які виходять завжди (відео)

Хачапурі — це традиційна грузинська страва з тіста та сиру, яка має десятки регіональних варіацій: від аджарських із яйцем до мегрельських із подвійною порцією сиру.

Окреме місце займають хачапурі "пеновані" — листкові, хрумкі зовні й тягучі всередині, які вважаються швидкою вуличною класикою Тбілісі. Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший варіант — ліниві хачапурі з лаваша, які не потребують замішування тіста та готуються за лічені хвилини. Для найкращого результату варто обирати якісний сир без зайвої вологи, не пересолювати начинку та не перевипікати, щоб лаваш не став сухим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати лінивий хачапурі

Інгредієнти:

лаваш – 3 шт.;

кисломолочний сир – 185 г;

яйце – 1 шт.;

бринза – 40 г;

сулугуні – 100 г;

зелень – за смаком;

сіль – за смаком;

борошно – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Лаваш розрізати навпіл. Змішати кисломолочний сир, яйце, бринзу, 50 г сулугуні, зелень, сіль та борошно до однорідної маси. Викласти сирну начинку на половину лаваша та загорнути у трикутник. Викласти всі трикутники у форму для запікання та посипати рештою натертого сулугуні. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Ліниві хачапурі найкраще подавати гарячими, одразу з духовки, щоб сир залишався тягучим. Добре поєднуються зі свіжими овочами, зеленим салатом або легким йогуртовим соусом із часником та зеленню. Для більш ситного варіанту можна подати з томатним соусом або аджикою. У якості напою підійде чорний чай, айран або легке біле вино.