Готуються просто — смакують як у ресторані: рецепт лінивих вареників з грибним соусом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та ситна страва
Вареники — одна з найулюбленіших українських страв, яку готують з різними начинками: картоплею, капустою, вишнями або сиром. Традиційні вареники вимагають замішування тіста, розкочування та ліплення, але сьогодні ми пропонуємо спрощений варіант — ліниві вареники з сиром та грибним соусом. Для кращого смаку обирайте свіжі шампіньйони без плям, кисломолочний сир з мінімальною вологістю, а зелень — ароматну і свіже нарізану. Дрібні нюанси, як правильна консистенція тіста та ніжне обсмаження грибів, дозволяють отримати м’які вареники з насиченим смаком соусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorenko_pp".
Як приготувати ліниві вареники з грибним соусом
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 300 г;
- яйце — 1 шт;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сир твердий — 50 г;
- зелень — за смаком;
- борошно — 40 г;
- шампіньйони — 300 г;
- сметана — 100 г;
Спосіб приготування:
- Нарізати гриби та обсмажити на сухій сковорідці до легкого зарум’янення.
- Додати сметану до грибів і прогріти до однорідності, зняти з вогню.
- Натирати сир, змішати з кисломолочним сиром, яйцем, сіллю, зеленню та борошном до однорідної маси.
- Формувати вареники ложкою або руками і варити у підсоленій воді, поки вони не спливуть.
- Витягнути вареники, полити грибним соусом і подавати гарячими.
Як і з чим подавати
Ліниві вареники чудово смакують гарячими, відразу після варіння. Їх можна подавати з додатковою сметаною або зеленню, прикрасивши дрібно нарізаним кропом. Також вареники добре поєднуються з легкими салатами або тушкованими овочами, що робить страву ситною та збалансованою. Завдяки грибному соусу вони стають відмінною альтернативою класичним вареникам, при цьому готуються набагато швидше.