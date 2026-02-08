Готуються просто — смакують як у ресторані: рецепт лінивих вареників з грибним соусом (відео)

Смачна та ситна страва

Вареники — одна з найулюбленіших українських страв, яку готують з різними начинками: картоплею, капустою, вишнями або сиром. Традиційні вареники вимагають замішування тіста, розкочування та ліплення, але сьогодні ми пропонуємо спрощений варіант — ліниві вареники з сиром та грибним соусом. Для кращого смаку обирайте свіжі шампіньйони без плям, кисломолочний сир з мінімальною вологістю, а зелень — ароматну і свіже нарізану. Дрібні нюанси, як правильна консистенція тіста та ніжне обсмаження грибів, дозволяють отримати м’які вареники з насиченим смаком соусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorenko_pp".

Як приготувати ліниві вареники з грибним соусом

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 300 г;

яйце — 1 шт;

сіль — 0,5 ч. л.;

сир твердий — 50 г;

зелень — за смаком;

борошно — 40 г;

шампіньйони — 300 г;

сметана — 100 г;

Спосіб приготування:

Нарізати гриби та обсмажити на сухій сковорідці до легкого зарум’янення. Додати сметану до грибів і прогріти до однорідності, зняти з вогню. Натирати сир, змішати з кисломолочним сиром, яйцем, сіллю, зеленню та борошном до однорідної маси. Формувати вареники ложкою або руками і варити у підсоленій воді, поки вони не спливуть. Витягнути вареники, полити грибним соусом і подавати гарячими.

Як і з чим подавати

Ліниві вареники чудово смакують гарячими, відразу після варіння. Їх можна подавати з додатковою сметаною або зеленню, прикрасивши дрібно нарізаним кропом. Також вареники добре поєднуються з легкими салатами або тушкованими овочами, що робить страву ситною та збалансованою. Завдяки грибному соусу вони стають відмінною альтернативою класичним вареникам, при цьому готуються набагато швидше.