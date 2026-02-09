Хрусткі курячі гомілки в духовці: смак, як із мангалу без зайвого диму (відео)

Ситна та апетитна стрва

З курки можна приготувати десятки страв — від класичного бульйону до філе в кисло-солодкому соусі чи пряних крилець у глазурі. Але сьогодні ми пропонуємо перевірений спосіб запікання курячих гомілок у духовці так, щоб вони мали смак і текстуру, як після мангалу. Головний секрет — правильний маринад і спосіб розміщення м’яса, адже саме вони відповідають за соковитість усередині та хрустку скоринку зовні. Варто обирати охолоджені, а не заморожені гомілки з рівномірним кольором шкіри та без стороннього запаху — це значно впливає на фінальний результат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати смачні курячі гомілки

Інгредієнти:

гомілки – 2 кг.;

сіль – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

мелений перець – 0,5 ч. л.;

коріандр – 1 ч. л.;

сік половини лимона – 1 шт.;

майонез – 4 ст. л.;

часник – 4 зубчики;

корінь імбиру – 30 г.

Спосіб приготування:

Замаринувати гомілки у суміші майонезу, спецій, лимонного соку, подрібненого часнику та тертого імбиру, ретельно втираючи маринад у шкіру. Залишити гомілки маринуватися щонайменше на 1 годину, а для глибшого смаку — на 4–6 годин у холодильнику. Підвісити гомілки на решітку в холодній духовці так, щоб вони не торкалися одна одної. Розігріти духовку до 200°C і запікати 40 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Зменшити температуру до 130°C і готувати ще 20 хвилин для рівномірної пропікання м’яса всередині.

Як і з чим подавати

Гомілки найкраще подавати гарячими, одразу після духовки, щоб скоринка залишалася хрусткою. Вони чудово поєднуються з картопляним пюре, запеченими овочами або легким салатом із зелені. Для подачі можна прикрасити страву свіжим чебрецем чи петрушкою, а окремо подати соус — часниковий, барбекю або йогуртовий із зеленню.

Цей рецепт легко адаптувати під власний смак: замість майонезу можна використати йогурт або сметану, а спеції змінювати залежно від бажаного аромату. Найпоширеніша помилка — викладати гомілки на деко, через що вони фактично тушаться у власному соку. Правильне підвішування дозволяє отримати максимально "мангальний" ефект навіть у звичайній духовці.