Укр

Птитим с креветками в сливочном соусе: рецепт легкого обеда или ужина (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Птитим с креветками
Птитим с креветками. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это блюдо готовится за 25 минут

Птитим или израильский кускус – это разновидность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в виде маленьких шариков. Его создали во времена дефицита риса. Птитим очень быстро готовится, не разваривается и хорошо сочетается с соусами, поэтому идеально подходит для простых блюд на каждый день.

Если добавить к птитиму креветки, томаты черри и сливочный соус, то за считанные минуты у вас будет полноценный обед или легкий ужин ресторанного уровня. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anny.cooking.

Как приготовить птитим

Ингредиенты:

  • Птитим — 150 г
  • Креветки очищенные – 150 г
  • Томаты черри – 10 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 33% — 100 мл.
  • Сливочный творог – 2 ст. л.
  • Пармезан — 2-3 ст. л.
  • Соль, перец, итальянские травы.
  • Сливочное масло + оливковая капля для жарки.

Если в магазине не нашлось птитима, смело берите пасту сорта "орзо" (в форме риса) или мелкие "ракушки".

Способ приготовления:

  1. Отвариваем птитим в большом количестве подсоленной воды 12–15 минут. Воду сразу сливаем.
  2. Пока варится паста, на сковороде разогреваем смесь сливочного и растительного масла. Кладем раздавленные зубчики чеснока и убираем их, как только почувствуем интенсивный аромат.
  3. Обжариваем креветки по 1,5–2 минуты с каждой стороны.
  4. Добавляем разрезанные пополам томаты черри к креветкам. Обжариваем их 2 минуты, пока они не станут мягкими и не пустят сок. Вливаем сливки и добавляем сливочный сыр. Уменьшаем огонь до минимума.
  5. Добавляем отваренный птитим в сковороду к соусу. Тщательно перемешиваем.

Как и с чем подавать

Подавайте птитим с креветками сразу после приготовления. Перед тем щедро посыпьте тертым пармезаном и свежим базиликом или петрушкой. Птитим очень быстро впитывает влагу, поэтому это блюдо не стоит готовить впрок. Если блюдо постоит ночь в холодильнике, паста впитает весь соус и станет сухой.

Теги:
#Рецепты #Креветки