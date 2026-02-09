Птитим с креветками в сливочном соусе: рецепт легкого обеда или ужина (видео)
Это блюдо готовится за 25 минут
Птитим или израильский кускус – это разновидность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в виде маленьких шариков. Его создали во времена дефицита риса. Птитим очень быстро готовится, не разваривается и хорошо сочетается с соусами, поэтому идеально подходит для простых блюд на каждый день.
Если добавить к птитиму креветки, томаты черри и сливочный соус, то за считанные минуты у вас будет полноценный обед или легкий ужин ресторанного уровня. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anny.cooking.
Как приготовить птитим
Ингредиенты:
- Птитим — 150 г
- Креветки очищенные – 150 г
- Томаты черри – 10 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки 33% — 100 мл.
- Сливочный творог – 2 ст. л.
- Пармезан — 2-3 ст. л.
- Соль, перец, итальянские травы.
- Сливочное масло + оливковая капля для жарки.
Если в магазине не нашлось птитима, смело берите пасту сорта "орзо" (в форме риса) или мелкие "ракушки".
Способ приготовления:
- Отвариваем птитим в большом количестве подсоленной воды 12–15 минут. Воду сразу сливаем.
- Пока варится паста, на сковороде разогреваем смесь сливочного и растительного масла. Кладем раздавленные зубчики чеснока и убираем их, как только почувствуем интенсивный аромат.
- Обжариваем креветки по 1,5–2 минуты с каждой стороны.
- Добавляем разрезанные пополам томаты черри к креветкам. Обжариваем их 2 минуты, пока они не станут мягкими и не пустят сок. Вливаем сливки и добавляем сливочный сыр. Уменьшаем огонь до минимума.
- Добавляем отваренный птитим в сковороду к соусу. Тщательно перемешиваем.
Как и с чем подавать
Подавайте птитим с креветками сразу после приготовления. Перед тем щедро посыпьте тертым пармезаном и свежим базиликом или петрушкой. Птитим очень быстро впитывает влагу, поэтому это блюдо не стоит готовить впрок. Если блюдо постоит ночь в холодильнике, паста впитает весь соус и станет сухой.