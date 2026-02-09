Птитим с креветками в сливочном соусе: рецепт легкого обеда или ужина (видео)

Это блюдо готовится за 25 минут

Птитим или израильский кускус – это разновидность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в виде маленьких шариков. Его создали во времена дефицита риса. Птитим очень быстро готовится, не разваривается и хорошо сочетается с соусами, поэтому идеально подходит для простых блюд на каждый день.

Если добавить к птитиму креветки, томаты черри и сливочный соус, то за считанные минуты у вас будет полноценный обед или легкий ужин ресторанного уровня. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anny.cooking.

Как приготовить птитим

Ингредиенты:

Птитим — 150 г

Креветки очищенные – 150 г

Томаты черри – 10 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливки 33% — 100 мл.

Сливочный творог – 2 ст. л.

Пармезан — 2-3 ст. л.

Соль, перец, итальянские травы.

Сливочное масло + оливковая капля для жарки.

Если в магазине не нашлось птитима, смело берите пасту сорта "орзо" (в форме риса) или мелкие "ракушки".

Способ приготовления:

Отвариваем птитим в большом количестве подсоленной воды 12–15 минут. Воду сразу сливаем. Пока варится паста, на сковороде разогреваем смесь сливочного и растительного масла. Кладем раздавленные зубчики чеснока и убираем их, как только почувствуем интенсивный аромат. Обжариваем креветки по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Добавляем разрезанные пополам томаты черри к креветкам. Обжариваем их 2 минуты, пока они не станут мягкими и не пустят сок. Вливаем сливки и добавляем сливочный сыр. Уменьшаем огонь до минимума. Добавляем отваренный птитим в сковороду к соусу. Тщательно перемешиваем.

Как и с чем подавать

Подавайте птитим с креветками сразу после приготовления. Перед тем щедро посыпьте тертым пармезаном и свежим базиликом или петрушкой. Птитим очень быстро впитывает влагу, поэтому это блюдо не стоит готовить впрок. Если блюдо постоит ночь в холодильнике, паста впитает весь соус и станет сухой.