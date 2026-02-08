Ідеальне доповнення до сніданку: ніжна вершкова намазка з тунця (відео)
Смачна та корисна закуска
Намазки виконують важливу роль у раціоні: вони швидко насичують, додають смаку хлібу або крекерам і можуть стати як закускою, так і повноцінним перекусом. Існує безліч варіантів — від класичних сирних паст до овочевих чи рибних кремів, наприклад, ніжна морквяна намазка з сиром. Але сьогодні ми пропонуємо більш насичену версію з рибою, яка поєднує вершкову текстуру крем-сиру з легкою солодкістю моркви та ароматом лосося або тунця. Вибираючи інгредієнти, звертайте увагу на якість риби: консервовану краще брати у власному соку без зайвої солі, а крем-сир — свіжий і жирністю близько 9–15%, щоб намазка була ніжною, але не занадто рідкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати намазку з тунця
Інгредієнти:
- лосось у власному соку або тунець — 1 банка;
- крем-сир — 3–4 ст. л.;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- морква (сира або відварена) — 1 шт;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
Спосіб приготування:
- Натерти моркву на дрібній тертці.
- Додати рибу та крем-сир до моркви.
- Додати майонез, сіль і перець, добре перемішати до однорідної кремової консистенції.
Як і з чим подавати:
Цю намазку ідеально подавати на підсушеному хлібі, тостах або крекерах. Для святкового столу можна викласти її у креманки, прикрасивши свіжою зеленню, тонкими скибочками огірка або лимонними дольками. Також вона добре поєднується з вареними яйцями, овочевими салатами або легкими гарнірами, створюючи повноцінний сніданок або закуску для гостей. Намазка швидко готується і чудово підходить для несподіваних гостей або ситного перекусу протягом дня.