Ароматна часниково-сирна булочка за 30 хвилин: рецепт ідеальної закуски до борщу (відео)

Коли немає часу довго возитися з борошном, на допомогу прийде перевірений рецепт ароматної булочки із готового тіста

Часниково-сирна булочка — вдалий варіант швидкої домашньої випічки, коли хочеться чогось ароматного й ситного. Вершкове масло з часником і зеленню просочує тісто під час випікання, а сир зверху плавиться й утворює апетитну скоринку. Готується страва дуже швидко, адже для її основи використовується вже готове тісто.

Рецептом булочки з сиром та часником поділилася в Instagram кулінарна блогерка vistovska_cooking. Ця випічка стане ідеальним доповненням до перших страв або як проста закуска.

Інгредієнти:

Тісто листково-дріжджове — 600 г

Вершкове масло — 80 г

Часник — 5 великих зубчиків

Сир — 80-100 г

Зелень — на смак

Спосіб приготування:

Розгорніть тісто і злегка розкачайте його в одному напрямку. Наріжте на рівні квадрати або довгі смужки. Вичавіть часник через прес до масла, додайте подрібнену зелень, сіль та перець. Перемішайте. Змастіть кожен шматочок тіста масляно-часниковою сумішшю. Зверху викладіть натертий сир. Складіть шматочки тіста "гармошкою" або стопкою один на одного і викладіть у прямокутну форму. Випікайте в розігрітій до 190°C духовці приблизно 30 хвилин. Якщо верх починає занадто швидко рум'янитися, накрийте форму фольгою на останні 10 хвилин. Це допоможе тісту всередині повністю пропектися.

Як і з чим подавати

Подавайте булочку гарячою або теплою. Вона ідеально пасує до борщу, грибного крем-супу або як самостійна закуска. Якщо булочка залишиться на ранок (що малоймовірно), розігрійте шматочок у мікрохвильовці протягом 15-20 секунд.