Рус

Тісто не треба розкачувати, а начинка — як крем: рецепт пирога з сиром та лимоном

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сирний пиріг з лимоном Новина оновлена 08 лютого 2026, 23:59
Сирний пиріг з лимоном. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Замість класичної запіканки пропонуємо приготувати вишуканий сирний пиріг

Якщо ви любите домашню випічку з кисломолочним сиром, цей рецепт точно варто взяти на замітку. Пиріг виходить ніжним, ароматним і водночас не надто солодким, а лимон додає йому приємної свіжості та легкої кислинки. До того ж готується він дуже просто. Тісто на пиріг з сиром не треба довго замішувати, а потім розкачувати, його достатньо перетерти в крихту. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Господинька.

Інгредієнти:

  • Борошно — 450 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Вершкове масло — 170 г
  • Цукор — 50 г
  • Яєчні жовтки — 3 шт.
  • Кефір — 3 ст. л.

Для начинки:

  • Сир кисломолочний — 400 г
  • Цукор — 50 г (у сир) + 160 г (у білки).
  • Лимон — 1 шт. (середній).
  • Яєчні білки — 3 шт.
  • Згущене молоко — 2-3 ст. л.
  • Кокосова стружка — для посипання.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску просійте борошно з розпушувачем. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетріть масло з борошном до стану крихти.
  2. Відсипте приблизно одну склянку крихти в окрему ємність. До решти маси додайте цукор, жовтки та кефір. Замісіть еластичне тісто.
  3. Застеліть форму пергаментом. Рівномірно розподіліть тісто по дну та обов’язково сформуйте високі бортики (близько 3-4 см), щоб начинка не витекла при запіканні.
  4. Сир перетріть через сито або збийте блендером для однорідності. Лимон ретельно помийте і наріжте дрібними кубиками разом зі шкіркою. Змішайте сир з лимоном та 50 г цукру.
  5. Збийте білки і за допомогою лопатки вмішайте білкову масу в сирну.
  6. Викладіть начинку на тісто. Зверху рівномірно посипте залишками крихти, яку відкладали спочатку. Ставте у розігріту до 170°C духовку на 40-45 хвилин.

Коли пиріг охолоне до кімнатної температури, змастіть його тонким шаром згущеного молока та щедро посипте кокосовою стружкою.

Теги:
#Рецепти #Пиріг #Сир #Випічка