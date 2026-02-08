Тісто не треба розкачувати, а начинка — як крем: рецепт пирога з сиром та лимоном

Замість класичної запіканки пропонуємо приготувати вишуканий сирний пиріг

Якщо ви любите домашню випічку з кисломолочним сиром, цей рецепт точно варто взяти на замітку. Пиріг виходить ніжним, ароматним і водночас не надто солодким, а лимон додає йому приємної свіжості та легкої кислинки. До того ж готується він дуже просто. Тісто на пиріг з сиром не треба довго замішувати, а потім розкачувати, його достатньо перетерти в крихту. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Господинька.

Інгредієнти:

Борошно — 450 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Вершкове масло — 170 г

Цукор — 50 г

Яєчні жовтки — 3 шт.

Кефір — 3 ст. л.

Для начинки:

Сир кисломолочний — 400 г

Цукор — 50 г (у сир) + 160 г (у білки).

Лимон — 1 шт. (середній).

Яєчні білки — 3 шт.

Згущене молоко — 2-3 ст. л.

Кокосова стружка — для посипання.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просійте борошно з розпушувачем. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетріть масло з борошном до стану крихти. Відсипте приблизно одну склянку крихти в окрему ємність. До решти маси додайте цукор, жовтки та кефір. Замісіть еластичне тісто. Застеліть форму пергаментом. Рівномірно розподіліть тісто по дну та обов’язково сформуйте високі бортики (близько 3-4 см), щоб начинка не витекла при запіканні. Сир перетріть через сито або збийте блендером для однорідності. Лимон ретельно помийте і наріжте дрібними кубиками разом зі шкіркою. Змішайте сир з лимоном та 50 г цукру. Збийте білки і за допомогою лопатки вмішайте білкову масу в сирну. Викладіть начинку на тісто. Зверху рівномірно посипте залишками крихти, яку відкладали спочатку. Ставте у розігріту до 170°C духовку на 40-45 хвилин.

Коли пиріг охолоне до кімнатної температури, змастіть його тонким шаром згущеного молока та щедро посипте кокосовою стружкою.