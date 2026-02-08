Тісто не треба розкачувати, а начинка — як крем: рецепт пирога з сиром та лимоном
-
-
Читать на русском
Замість класичної запіканки пропонуємо приготувати вишуканий сирний пиріг
Якщо ви любите домашню випічку з кисломолочним сиром, цей рецепт точно варто взяти на замітку. Пиріг виходить ніжним, ароматним і водночас не надто солодким, а лимон додає йому приємної свіжості та легкої кислинки. До того ж готується він дуже просто. Тісто на пиріг з сиром не треба довго замішувати, а потім розкачувати, його достатньо перетерти в крихту. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Господинька.
Інгредієнти:
- Борошно — 450 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Вершкове масло — 170 г
- Цукор — 50 г
- Яєчні жовтки — 3 шт.
- Кефір — 3 ст. л.
Для начинки:
- Сир кисломолочний — 400 г
- Цукор — 50 г (у сир) + 160 г (у білки).
- Лимон — 1 шт. (середній).
- Яєчні білки — 3 шт.
- Згущене молоко — 2-3 ст. л.
- Кокосова стружка — для посипання.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску просійте борошно з розпушувачем. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетріть масло з борошном до стану крихти.
- Відсипте приблизно одну склянку крихти в окрему ємність. До решти маси додайте цукор, жовтки та кефір. Замісіть еластичне тісто.
- Застеліть форму пергаментом. Рівномірно розподіліть тісто по дну та обов’язково сформуйте високі бортики (близько 3-4 см), щоб начинка не витекла при запіканні.
- Сир перетріть через сито або збийте блендером для однорідності. Лимон ретельно помийте і наріжте дрібними кубиками разом зі шкіркою. Змішайте сир з лимоном та 50 г цукру.
- Збийте білки і за допомогою лопатки вмішайте білкову масу в сирну.
- Викладіть начинку на тісто. Зверху рівномірно посипте залишками крихти, яку відкладали спочатку. Ставте у розігріту до 170°C духовку на 40-45 хвилин.
Коли пиріг охолоне до кімнатної температури, змастіть його тонким шаром згущеного молока та щедро посипте кокосовою стружкою.