Смачніші за звичайні й набагато соковитіші: як приготувати курячі котлети з шинкою та сиром (відео)

Котлети за цим рецептом виходять із хрумкою скоринкою і тягучою начинкою

Курячі котлети з шинкою та сиром — це ситна страва, яку можна готувати для обіду або вечері. На відміну від традиційних, ці котлети готуються не з фаршу, а з курячого філе. Завдяки начинці з твердого сиру та шинки котлети мають насичений смак, а подвійне панірування робить їх золотистими й хрумкими зовні. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.

Як приготувати котлети з шинкою та сиром

Інгредієнти на 6 котлет:

куряче філе — 3 шт.

шинка свиняча — 100 г

твердий сир — 100 г

сіль, перець — на смак

Для панірування:

яйця — 3-4 шт.

борошно (додати кількість, наприклад, 100 г)

сухарі Панко

олія для смаження

Спосіб приготування:

Куряче філе розрізаємо на 2 частини та відбиваємо з обох боків під харчовою плівкою. Солимо, перчимо на смак. Викладаємо на філе по 1 скибочці шинки й сиру, закручуємо в рулет. Кожну котлету завертаємо в харчову плівку і відправляємо в морозилку на 1-2 години, щоб котлети гарно тримали форму. Дістаємо заготовки та кожну котлету обвалюємо спершу в борошні, потім в яйцях і сухарях, знову — яйця і сухарі. Далі обсмажуємо котлети у великій кількості олії до золотистого кольору, викладаємо у форму. Відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Як та з чим подавати

Курячі котлети з шинкою та сиром найкраще подавати гарячими, одразу після духовки, щоб начинка залишалася тягучою та ніжною. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, відвареною або запеченою картоплею, рисом чи гречкою. Також котлети можна подати з легким овочевим салатом, свіжими огірками, помідорами або зеленню. І не забудьте про соуси — вершковий, часниковий, сирний або класичний кетчуп.