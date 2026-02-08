Смачніші за звичайні й набагато соковитіші: як приготувати курячі котлети з шинкою та сиром (відео)
-
-
Котлети за цим рецептом виходять із хрумкою скоринкою і тягучою начинкою
Курячі котлети з шинкою та сиром — це ситна страва, яку можна готувати для обіду або вечері. На відміну від традиційних, ці котлети готуються не з фаршу, а з курячого філе. Завдяки начинці з твердого сиру та шинки котлети мають насичений смак, а подвійне панірування робить їх золотистими й хрумкими зовні. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.
Як приготувати котлети з шинкою та сиром
Інгредієнти на 6 котлет:
- куряче філе — 3 шт.
- шинка свиняча — 100 г
- твердий сир — 100 г
- сіль, перець — на смак
Для панірування:
- яйця — 3-4 шт.
- борошно (додати кількість, наприклад, 100 г)
- сухарі Панко
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Куряче філе розрізаємо на 2 частини та відбиваємо з обох боків під харчовою плівкою. Солимо, перчимо на смак.
- Викладаємо на філе по 1 скибочці шинки й сиру, закручуємо в рулет.
- Кожну котлету завертаємо в харчову плівку і відправляємо в морозилку на 1-2 години, щоб котлети гарно тримали форму.
- Дістаємо заготовки та кожну котлету обвалюємо спершу в борошні, потім в яйцях і сухарях, знову — яйця і сухарі. Далі обсмажуємо котлети у великій кількості олії до золотистого кольору, викладаємо у форму.
- Відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Як та з чим подавати
Курячі котлети з шинкою та сиром найкраще подавати гарячими, одразу після духовки, щоб начинка залишалася тягучою та ніжною. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, відвареною або запеченою картоплею, рисом чи гречкою. Також котлети можна подати з легким овочевим салатом, свіжими огірками, помідорами або зеленню. І не забудьте про соуси — вершковий, часниковий, сирний або класичний кетчуп.