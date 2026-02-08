Рус

Смачніші за звичайні й набагато соковитіші: як приготувати курячі котлети з шинкою та сиром (відео)

Наталя Граковська
Курячі котлети з шинкою та сиром
Котлети за цим рецептом виходять із хрумкою скоринкою і тягучою начинкою

Курячі котлети з шинкою та сиром — це ситна страва, яку можна готувати для обіду або вечері. На відміну від традиційних, ці котлети готуються не з фаршу, а з курячого філе. Завдяки начинці з твердого сиру та шинки котлети мають насичений смак, а подвійне панірування робить їх золотистими й хрумкими зовні. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.

Як приготувати котлети з шинкою та сиром

Інгредієнти на 6 котлет:

  • куряче філе — 3 шт.
  • шинка свиняча — 100 г
  • твердий сир — 100 г
  • сіль, перець — на смак

Для панірування:

  • яйця — 3-4 шт.
  • борошно (додати кількість, наприклад, 100 г)
  • сухарі Панко
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе розрізаємо на 2 частини та відбиваємо з обох боків під харчовою плівкою. Солимо, перчимо на смак.
  2. Викладаємо на філе по 1 скибочці шинки й сиру, закручуємо в рулет.
  3. Кожну котлету завертаємо в харчову плівку і відправляємо в морозилку на 1-2 години, щоб котлети гарно тримали форму.
  4. Дістаємо заготовки та кожну котлету обвалюємо спершу в борошні, потім в яйцях і сухарях, знову — яйця і сухарі. Далі обсмажуємо котлети у великій кількості олії до золотистого кольору, викладаємо у форму.
  5. Відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Як та з чим подавати

Курячі котлети з шинкою та сиром найкраще подавати гарячими, одразу після духовки, щоб начинка залишалася тягучою та ніжною. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, відвареною або запеченою картоплею, рисом чи гречкою. Також котлети можна подати з легким овочевим салатом, свіжими огірками, помідорами або зеленню. І не забудьте про соуси — вершковий, часниковий, сирний або класичний кетчуп.

