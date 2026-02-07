Уся магія - в заправці: салат із буряка, який здивує з першої ложки (відео)

Салат з незвичайною заправкою

Салати бувають найрізноманітніші — від простих овочевих до ситних варіантів із м’ясом, зокрема популярний салат з куркою, кукурудзою та огірками. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на менш очевидне, проте дуже вдале поєднання — буряк, фета та горіхи з акцентною заправкою. У таких рецептах вирішальну роль відіграє не кількість інгредієнтів, а їхня якість: буряк має бути солодким і соковитим, фета — не надто солоною, а горіхи — свіжими й добре підсмаженими. Типова помилка — різати буряк занадто дрібно або переборщити з оцтом, через що салат втрачає баланс і ніжність смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати салат з буряком та фетою

Інгредієнти:

буряк варений – 500 г;

фета – 150 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

горіхи підсмажені – 50 г;

зелень (кріп, петрушка) – за смаком;

Для заправки:

гірчиця в зернах – 1 ст. л.;

оцет яблучний або звичайний – 1 ст. л.;

олія рослинна – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати буряк середнім кубиком. Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Поламати фету руками або нарізати кубиками. Крупно нарізати горіхи. З’єднати всі інгредієнти в мисці та додати зелень. Змішати всі компоненти заправки в окремій посудині. Полити салат заправкою, обережно перемішати й дати настоятися 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Цей салат найкраще подавати охолодженим, у глибокій прозорій мисці або порційно в креманках. Добре поєднується з підсушеним багетом, грінками або як легкий гарнір до запеченого м’яса чи риби. Для святкової подачі можна додати кілька цілих горіхів зверху та прикрасити міксом зелені або зернами граната.

У результаті виходить універсальний салат, який підходить і для буднів, і для святкового столу, а головний секрет його успіху — в правильно збалансованій заправці.