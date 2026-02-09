Ужин в одной сковороде: паста с котлетами в густом томатном соусе (видео)
Когда времени на готовку в обрез, а хочется вкусного домашнего ужина, блюда "в одной сковороде" становятся настоящим спасением.
Гнезда тальятелле с куриными котлетами в густом томатном соусе — настоящий спаситель для семейного ужина. Ведь гарнир и мясо готовятся одновременно в одной сковороде, пропитываются ароматным соусом и получаются нежными и сочными. Такой формат особенно удобен в будни, когда хочется приготовить что-то вкусное, но быстро и без горы грязной посуды.
Этим рецептом поделилась суперфиналистка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, объединившая простые ингредиенты в практичное блюдо для всей семьи.
Как приготовить пасту с томатным соусом и котлетами в одной сковороде
Способ приготовления, когда паста и соус тушатся вместе, называется one pan pasta. Его популяризировала кулинарка Марта Стюарт. Именно благодаря этому методу паста впитывает максимум вкуса, а блюдо получается насыщенным и сбалансированным.
Ингредиенты:
- Паста Тольятелле (гнезда) – 10-12 шт.
- Помидоры в томатном соке – 400 мл.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Оливковое масло – 1–2 ст. л.
- Масло — 30 г
- Итальянские травы – 1 ч. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Шпинат или пак-чой – по желанию
- Вода — 300-400 мл.
- Соль, перец — по вкусу
- Тертый пармезан – для подачи.
Котлеты:
- Куриный фарш — 500 г
- Лук (большой) — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Манная крупа – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешайте фарш, тертый лук, яйцо, манку и специи и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Затем сформируйте небольшие котлеты размером с грецкий орех.
- В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте сливочное. Мелко нарезанный лук пассеруйте до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок.
- Добавьте томатную пасту, прогрейте ее минуту, затем влейте помидоры в собственном соку. Добавьте листья шпината или пак-чой. Всыпьте итальянские травы. Тушите на медленном огне 5 минут.
- Выложите гнезда пасты прямо в соус на расстоянии 1 см друг от друга. На каждое гнездо выложите котлеты.
- Осторожно влейте горячую воду (или овощной бульон) так, чтобы она покрывала пасту ровно наполовину.
- Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 20–25 минут. Каждые 7–10 минут поливайте верхушки котлет и пасты соусом из сковороды — так блюдо приготовится равномерно.