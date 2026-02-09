Ужин в одной сковороде: паста с котлетами в густом томатном соусе (видео)

Когда времени на готовку в обрез, а хочется вкусного домашнего ужина, блюда "в одной сковороде" становятся настоящим спасением.

Гнезда тальятелле с куриными котлетами в густом томатном соусе — настоящий спаситель для семейного ужина. Ведь гарнир и мясо готовятся одновременно в одной сковороде, пропитываются ароматным соусом и получаются нежными и сочными. Такой формат особенно удобен в будни, когда хочется приготовить что-то вкусное, но быстро и без горы грязной посуды.

Этим рецептом поделилась суперфиналистка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, объединившая простые ингредиенты в практичное блюдо для всей семьи.

Как приготовить пасту с томатным соусом и котлетами в одной сковороде

Способ приготовления, когда паста и соус тушатся вместе, называется one pan pasta. Его популяризировала кулинарка Марта Стюарт. Именно благодаря этому методу паста впитывает максимум вкуса, а блюдо получается насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты:

Паста Тольятелле (гнезда) – 10-12 шт.

Помидоры в томатном соке – 400 мл.

Лук – 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло – 1–2 ст. л.

Масло — 30 г

Итальянские травы – 1 ч. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Шпинат или пак-чой – по желанию

Вода — 300-400 мл.

Соль, перец — по вкусу

Тертый пармезан – для подачи.

Котлеты:

Куриный фарш — 500 г

Лук (большой) — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Манная крупа – 1/2 ст. л.

Способ приготовления: