Ужин в одной сковороде: паста с котлетами в густом томатном соусе (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Гнезда тальятелле с сочными котлетами
Гнезда тальятелле с сочными котлетами

Когда времени на готовку в обрез, а хочется вкусного домашнего ужина, блюда "в одной сковороде" становятся настоящим спасением.

Гнезда тальятелле с куриными котлетами в густом томатном соусе — настоящий спаситель для семейного ужина. Ведь гарнир и мясо готовятся одновременно в одной сковороде, пропитываются ароматным соусом и получаются нежными и сочными. Такой формат особенно удобен в будни, когда хочется приготовить что-то вкусное, но быстро и без горы грязной посуды.

Этим рецептом поделилась суперфиналистка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, объединившая простые ингредиенты в практичное блюдо для всей семьи.

Как приготовить пасту с томатным соусом и котлетами в одной сковороде

Способ приготовления, когда паста и соус тушатся вместе, называется one pan pasta. Его популяризировала кулинарка Марта Стюарт. Именно благодаря этому методу паста впитывает максимум вкуса, а блюдо получается насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты:

  • Паста Тольятелле (гнезда) – 10-12 шт.
  • Помидоры в томатном соке – 400 мл.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло – 1–2 ст. л.
  • Масло — 30 г
  • Итальянские травы – 1 ч. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Шпинат или пак-чой – по желанию
  • Вода — 300-400 мл.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Тертый пармезан – для подачи.

Котлеты:

  • Куриный фарш — 500 г
  • Лук (большой) — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манная крупа – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте фарш, тертый лук, яйцо, манку и специи и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Затем сформируйте небольшие котлеты размером с грецкий орех.
  2. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте сливочное. Мелко нарезанный лук пассеруйте до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок.
  3. Добавьте томатную пасту, прогрейте ее минуту, затем влейте помидоры в собственном соку. Добавьте листья шпината или пак-чой. Всыпьте итальянские травы. Тушите на медленном огне 5 минут.
  4. Выложите гнезда пасты прямо в соус на расстоянии 1 см друг от друга. На каждое гнездо выложите котлеты.
  5. Осторожно влейте горячую воду (или овощной бульон) так, чтобы она покрывала пасту ровно наполовину.
  6. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 20–25 минут. Каждые 7–10 минут поливайте верхушки котлет и пасты соусом из сковороды — так блюдо приготовится равномерно.
