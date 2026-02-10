Легкая и аппетитная: селедка с луком и горчично-майонезной заправкой (видео)

Аппетитная закуска

Сельдь – это одна из самых популярных рыб в нашей кухне, которую часто подают к праздничному столу или используют для приготовления вкусных намазок и салатов. Его нежный вкус хорошо сочетается с луком, горчицей, майонезом и другими специями, создавая насыщенную и ароматную закуску. Сегодня мы предлагаем простой и быстрый рецепт сельди в майонезе с зернистой горчицей, который по силам приготовить даже начинающим. Для лучшего результата выбирайте свежую, слабо соленую рыбу и лук без горечи, а майонез и горчицу – качественные, натуральные, без лишних консервантов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить сельдь в майонезно-горчичной заправке

Ингредиенты:

селедка слабо соленая — 1 шт.;

лук — 1-2 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Очистить селедку от кожи и костей, нарезать порционными кусочками. Лук нарезать тонкими полукольцами. В миске смешать сельдь, лук, майонез и горчицу. Отлично перемешать до однородности. Сложить в контейнер и оставить в холодильнике на 30–40 минут для утечки вкусов.

Как и с чем подавать

Сельдь в майонезе с горчицей можно подавать как самостоятельную закуску на кусочке черного или ржаного хлеба, а также в составе праздничных салатов. Для более яркого вкуса добавьте свежую зелень или легкий лимонный сок. Блюдо хорошо сочетается с вареным картофелем, яйцами, маринованными овощами или отварной кукурузой. Это универсальная закуска, подходящая и для домашнего ужина, и для праздничного стола.