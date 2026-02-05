Цю намазку з оселедця з’їдають швидше, ніж нарізають хліб: бюджетна закуска з доступних інгредієнтів (відео)

Смачна закуска

Оселедець — це популярна морська риба з насиченим смаком і високим вмістом корисних жирів, з якої готують безліч страв: від класичних салатів і форшмаку до сучасних ролів з оселедцем. Але сьогодні пропонуємо просту домашню намазку, яка може стати достойною альтернативою магазинним паштетам і закускам. Для найкращого результату варто обирати слабосолоний оселедець без різкого запаху та з пружною текстурою, а плавлений сирок — без рослинних жирів у складі. Типова помилка — додавати занадто багато цибулі або солі, адже сама риба вже має виражений смак і легко "перебиває" інші інгредієнти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

філе оселедця – 300 г;

морква варена – 150 г;

плавлений сирок – 2 шт.;

масло вершкове – 100 г;

цибуля – за смаком.

Спосіб приготування:

Прокрутити філе оселедця разом із сирком та морквою через м’ясорубку або подрібнити в блендері. Додати м’яке вершкове масло та дрібно нарізану цибулю, ретельно перемішати до однорідності. Спробувати на смак і за потреби додати трохи солі або чорного перцю. Охолодити намазку в холодильнику 30 хвилин для кращої текстури та смаку.

Як і з чим подавати

Намазку з оселедця найкраще подавати на підсушеному тості, житньому хлібі або крекерах, доповнюючи маринованим огірком, зеленню чи тонкими кільцями червоної цибулі. Вона добре поєднується з відварною картоплею, свіжими овочами та легкими салатами. Для святкової подачі можна сформувати кульки, викласти в тарталетки або подати у вигляді рулетів з лаваша.