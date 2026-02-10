Без теста и лишних усилий: воздушный австрийский чизкейк, который тает во рту

Вам понадобится сыр и несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике

Чизкейк – любимый многими десерт, который готовят на основе крем-сыра. По классическому рецепту сырная масса выкладывается на основу из печенья или теста. Но в Австрии готовят этот пирог по-другому. Главная особенность в том, что этот чизкейк готовится без песочного или бисквитного основания. Благодаря взбитым белкам десерт получается воздушным, мягким и очень деликатным на вкус, а лимонная цедра придает десерту приятную свежесть.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале Вкусно с Rika Kienera. Автор рецепта также предлагает добавить к чизкейку гранат.

Как приготовить чизкейк без теста

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 2 пачки (16 г)

Соль — щепотка

Сливочный сыр рикотта или маскарпоне — 750 г

Лимон – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Молоко 150мл.

Крахмал кукурузный — 60 г

Гранат – 1 шт.

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. К белкам добавьте 2 пачки ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером до устойчивых, крепких пиков. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром до кремообразной светлой массы. Добавьте растопленное сливочное масло и цедру лимона. Далее добавьте сливочный сыр и молоко. Хорошо перемешайте до однородности, чтобы не было никаких комочков. Просейте крахмал через сито непосредственно в творожную массу и аккуратно вымешайте. Масса должна стать густой, но очень нежной. Осторожно введите взбитые белки в творожную смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Гранат очистите, уберите пленки, слейте лишний сок. Зерна добавьте к основной массе. Выпекайте в застеленной пергаментом форме при температуре 180 °C примерно 1 час.

После выпекания не доставайте пирог сразу. Выключите духовку, немного откройте дверцу и оставьте его там еще на 30 минут. Это нужно для того, чтобы десерт не опал от резкого перепада температуры.

Как и с чем подавать

Этот творожный десерт лучше всего подавать полностью охлажденным. Перед подачей пирог можно слегка присыпать сахарной пудрой или полить ягодным соусом. К такому блюду подойдет чашка ароматного травяного чая, кофе или бокал охлажденного игристого вина. Чтобы срез кусочка оставался идеально ровным, используйте острый нож, предварительно смоченный в горячей воде.