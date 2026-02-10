Без теста и лишних усилий: воздушный австрийский чизкейк, который тает во рту
Вам понадобится сыр и несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике
Чизкейк – любимый многими десерт, который готовят на основе крем-сыра. По классическому рецепту сырная масса выкладывается на основу из печенья или теста. Но в Австрии готовят этот пирог по-другому. Главная особенность в том, что этот чизкейк готовится без песочного или бисквитного основания. Благодаря взбитым белкам десерт получается воздушным, мягким и очень деликатным на вкус, а лимонная цедра придает десерту приятную свежесть.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале Вкусно с Rika Kienera. Автор рецепта также предлагает добавить к чизкейку гранат.
Как приготовить чизкейк без теста
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар — 120 г
- Ванильный сахар — 2 пачки (16 г)
- Соль — щепотка
- Сливочный сыр рикотта или маскарпоне — 750 г
- Лимон – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Молоко 150мл.
- Крахмал кукурузный — 60 г
- Гранат – 1 шт.
Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков.
- К белкам добавьте 2 пачки ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером до устойчивых, крепких пиков.
- В отдельной миске взбейте желтки с сахаром до кремообразной светлой массы. Добавьте растопленное сливочное масло и цедру лимона. Далее добавьте сливочный сыр и молоко. Хорошо перемешайте до однородности, чтобы не было никаких комочков.
- Просейте крахмал через сито непосредственно в творожную массу и аккуратно вымешайте. Масса должна стать густой, но очень нежной.
- Осторожно введите взбитые белки в творожную смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
- Гранат очистите, уберите пленки, слейте лишний сок. Зерна добавьте к основной массе.
- Выпекайте в застеленной пергаментом форме при температуре 180 °C примерно 1 час.
После выпекания не доставайте пирог сразу. Выключите духовку, немного откройте дверцу и оставьте его там еще на 30 минут. Это нужно для того, чтобы десерт не опал от резкого перепада температуры.
Как и с чем подавать
Этот творожный десерт лучше всего подавать полностью охлажденным. Перед подачей пирог можно слегка присыпать сахарной пудрой или полить ягодным соусом. К такому блюду подойдет чашка ароматного травяного чая, кофе или бокал охлажденного игристого вина. Чтобы срез кусочка оставался идеально ровным, используйте острый нож, предварительно смоченный в горячей воде.