Швидкий італійський сніданок: тости з песто, моцарелою та томатами (відео)

Смачний та ситний сніданок

На сніданок можна приготувати безліч страв — від вівсянки та яєчні до ніжної вершкової намазки з тунця або авокадо. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас ефектний варіант у середземноморському стилі — хрумкі тости з песто, моцарелою та запеченими томатами. Варто обирати якісний песто з високим вмістом базиліку та пармезану, а моцарелу брати не надто водянисту, щоб тости не розмокли. Типова помилка — класти сир на гарячі томати одразу з духовки: краще дати їм трохи охолонути, тоді текстура буде ніжнішою, а смак — збалансованішим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати тости з песто, моцарелою та томатами

Інгредієнти:

багет – 0,5 шт.;

соус песто – 80 г;

томати черрі – 200 г;

моцарела – 100 г;

горішки – 30 г;

густий соєвий соус або теріякі – 1–2 ст. л.;

рослинна олія – 1 ст. л.;

італійські трави – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Запекти томати черрі з італійськими травами та олією у духовці при 180 °C протягом 25–30 хвилин. Підсушити скибки багету на сухій сковороді або в тостері до легкої рум’яності. Змастити кожен шматок соусом песто. Викласти нарізану моцарелу та зверху запечені томати. Полити соєвим соусом або теріякі та посипати підсмаженими горішками.

Як і з чим подавати

Такі тости ідеально смакують із чашкою чорної кави, зеленого чаю або легкого цитрусового фрешу. Для більш ситного варіанту їх можна подати разом із яйцем пашот, салатом із руколи або додати кілька скибок прошуто. Гарно прикрасити страву свіжим базиліком чи мікрогріном, а для святкової подачі викладати тости на велику дерев’яну дошку.

Цей рецепт — приклад того, як з мінімального набору інгредієнтів можна створити яскраву, ароматну страву, яка підходить і для швидкого сніданку, і для легкої вечері.