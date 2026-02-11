Быстрый итальянский завтрак: тосты с песто, моцареллой и томатами (видео)
Вкусный и сытный завтрак
На завтрак можно приготовить множество блюд от овсянки и яичницы до нежной сливочной намазки из тунца или авокадо. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно эффектный вариант в средиземноморском стиле — хрустящие тосты с песто, моцареллой и запеченными томатами. Следует выбирать качественное песто с высоким содержанием базилика и пармезана, а моцареллу брать не слишком водянистую, чтобы тосты не размокли. Типичная ошибка – класть сыр на горячие томаты сразу из духовки: лучше дать им немного остыть, тогда текстура будет более нежной, а вкус – более сбалансированным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить тосты с песто, моцареллой и томатами
Ингредиенты:
- багет – 0,5 шт.;
- соус песто – 80 г;
- томаты черри – 200 г;
- моцарелла – 100 г;
- орешки – 30 г;
- густой соевый соус или терияки – 1–2 ст. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- итальянские травы – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Запечь томаты черри с итальянскими травами и маслом в духовке при 180 °C в течение 25–30 минут.
- Подсушить ломтики багета на сухой сковороде или в тостере до легкой румяности.
- Смазать каждый кусок песто соусом.
- Выложить нарезанную моцареллу и сверху запеченные томаты.
- Полить соевым соусом или терияки и посыпать поджаренными орешками.
Как и с чем подавать
Такие тосты идеально подходят с чашкой черного кофе, зеленого чая или легкого цитрусового фреша. Для более сытного варианта их можно подать вместе с яйцом пашот, салатом из руккола или добавить несколько ломтиков прошуто. Красиво украсить блюдо свежим базиликом или микрогрином, а для праздничной подачи выкладывать тосты на большую деревянную доску.
Этот рецепт – пример того, как из минимального набора ингредиентов можно создать яркое, ароматное блюдо, которое подходит и для быстрого завтрака, и для легкого ужина.