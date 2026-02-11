Быстрый итальянский завтрак: тосты с песто, моцареллой и томатами (видео)

Вкусный и сытный завтрак

На завтрак можно приготовить множество блюд от овсянки и яичницы до нежной сливочной намазки из тунца или авокадо. Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно эффектный вариант в средиземноморском стиле — хрустящие тосты с песто, моцареллой и запеченными томатами. Следует выбирать качественное песто с высоким содержанием базилика и пармезана, а моцареллу брать не слишком водянистую, чтобы тосты не размокли. Типичная ошибка – класть сыр на горячие томаты сразу из духовки: лучше дать им немного остыть, тогда текстура будет более нежной, а вкус – более сбалансированным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить тосты с песто, моцареллой и томатами

Ингредиенты:

багет – 0,5 шт.;

соус песто – 80 г;

томаты черри – 200 г;

моцарелла – 100 г;

орешки – 30 г;

густой соевый соус или терияки – 1–2 ст. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

итальянские травы – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Запечь томаты черри с итальянскими травами и маслом в духовке при 180 °C в течение 25–30 минут. Подсушить ломтики багета на сухой сковороде или в тостере до легкой румяности. Смазать каждый кусок песто соусом. Выложить нарезанную моцареллу и сверху запеченные томаты. Полить соевым соусом или терияки и посыпать поджаренными орешками.

Как и с чем подавать

Такие тосты идеально подходят с чашкой черного кофе, зеленого чая или легкого цитрусового фреша. Для более сытного варианта их можно подать вместе с яйцом пашот, салатом из руккола или добавить несколько ломтиков прошуто. Красиво украсить блюдо свежим базиликом или микрогрином, а для праздничной подачи выкладывать тосты на большую деревянную доску.

Этот рецепт – пример того, как из минимального набора ингредиентов можно создать яркое, ароматное блюдо, которое подходит и для быстрого завтрака, и для легкого ужина.