Без духовки та коптильні, але з максимальним смаком: формула ідеальної домашньої грудинки (відео)

З м’яса можна приготувати безліч страв — від ситної домашньої печені до вишуканих рулетів і холодних закусок. Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений спосіб приготування грудинки без духовки та коптильні, який дає насичений смак і ніжну текстуру. Для цього рецепта важливо обрати м’ясо з рівними шарами м’яса й жиру, без різкого запаху та з пружною структурою. Головна помилка — переварити грудинку на сильному вогні, тоді вона стає сухою замість соковитої. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати домашню грудинку

Інгредієнти:

грудинка – 1 кг;

вода – 2 л;

цибулиння – 2 жмені;

сіль – 1–1,5 ст. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

перець горошком – 8 шт.;

перець духмяний – 6 шт.;

часник – 3 зубчики;

спеції для сала – 2 ч. л. (за бажанням);

Спосіб приготування:

Залити воду в каструлю та довести до кипіння. Додати цибулиння, сіль і всі спеції. Розрізати грудинку на дві частини та опустити в киплячий відвар. Варити на слабкому вогні 1,5–2 години до м’якості. Дістати грудинку, трохи охолодити та натерти подрібненим часником і спеціями. Загорнути у фольгу та поставити в холодильник мінімум на 2 години або на ніч.

Як і з чим подавати

Грудинку найкраще подавати охолодженою, тонко нарізаною, з чорним хлібом або підсушеними тостами. Вона добре поєднується з гірчицею, хроном, маринованими огірками чи квашеною капустою. Для святкової подачі можна викласти скибки на дошку з зеленню та зернами гірчиці. Таку закуску зручно використовувати і для бутербродів, і як частину м’ясної нарізки.