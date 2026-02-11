Без духовки та коптильні, але з максимальним смаком: формула ідеальної домашньої грудинки (відео)
Надзвичайно смачна страва
З м’яса можна приготувати безліч страв — від ситної домашньої печені до вишуканих рулетів і холодних закусок. Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений спосіб приготування грудинки без духовки та коптильні, який дає насичений смак і ніжну текстуру. Для цього рецепта важливо обрати м’ясо з рівними шарами м’яса й жиру, без різкого запаху та з пружною структурою. Головна помилка — переварити грудинку на сильному вогні, тоді вона стає сухою замість соковитої. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати домашню грудинку
Інгредієнти:
- грудинка – 1 кг;
- вода – 2 л;
- цибулиння – 2 жмені;
- сіль – 1–1,5 ст. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- перець горошком – 8 шт.;
- перець духмяний – 6 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- спеції для сала – 2 ч. л. (за бажанням);
Спосіб приготування:
- Залити воду в каструлю та довести до кипіння.
- Додати цибулиння, сіль і всі спеції.
- Розрізати грудинку на дві частини та опустити в киплячий відвар.
- Варити на слабкому вогні 1,5–2 години до м’якості.
- Дістати грудинку, трохи охолодити та натерти подрібненим часником і спеціями.
- Загорнути у фольгу та поставити в холодильник мінімум на 2 години або на ніч.
Як і з чим подавати
Грудинку найкраще подавати охолодженою, тонко нарізаною, з чорним хлібом або підсушеними тостами. Вона добре поєднується з гірчицею, хроном, маринованими огірками чи квашеною капустою. Для святкової подачі можна викласти скибки на дошку з зеленню та зернами гірчиці. Таку закуску зручно використовувати і для бутербродів, і як частину м’ясної нарізки.