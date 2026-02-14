Золотистий, пряний та дуже ніжний: як перетворити звичайний підчеревок на делікатес (відео)

Альтернатива дорогим м'ясним закускам з магазину

Шпондер — це звичайний підчеревок, який вариться в маринаді зі спеціями та прянощами. Але якщо приготувати його в цибулиннці, він перевершить магазинні делікатеси. Завдяки розсолу м’ясо набуває красивого бурштинового кольору, насиченого пряного смаку та стає ніжним. Готується він значно простіше, ніж може здатися. Після такого рецепта купувати готові м’ясні закуски в магазині просто не захочеться.

Як смачно приготувати підчеревок показала кулінарна блогерка cook_with_me_at_home в Instagram.

Інгредієнти:

Підчеревок — 1 кг

Вода — 1,5 л

Лушпиння цибулі — велика жменя

Сіль — 90 г

Спеції для розсолу: 1 лавровий лист, по 5 горошин чорного та духмяного перцю, 1 зірочка гвоздики, 1/2 ч. л. коріандру.

Часник — 6–8 зубчиків.

Спосіб приготування:

У каструлю налийте воду, додайте промите лушпиння цибулі, сіль та всі сухі спеції. Доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин. Лушпиння має віддати свій колір воді — вона стане темно-коричневою. Викладіть шматки м'яса у киплячий відвар так, щоб вода повністю їх покривала. Чекаємо повторного закипання і варимо рівно 20 хвилин на помірному вогні. Вимкніть вогонь, додайте у каструлю пропущений через прес часник і залиште шпондер охолоджуватися прямо у маринаді. Витягніть охолоджений шпондер з каструлі та обсушіть його паперовим рушником.

Як та з чим подавати

Готовий шпондер наріжте тонкими скибками. Його смачно їсти з відвареною або запеченою картоплею, свіжим хлібом, домашніми соліннями, квашеною капустою та маринованими огірками. Також можна доповнити закуску гірчицею, хроном або гострим соусом.